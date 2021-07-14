В Баку прошла торжественная церемония награждения премии "Харыбюльбюль" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Buta Palace прошла торжественная церемония награждения премии "Харыбюльбюль", учрежденной OOO Mirtalıblı Group, сообщает Trend Life.

Премия Xarıbülbül была вручена деятелям культуры и искусства, представителям общественных организаций, медиа и бизнеса за активную поддержку в период Второй Карабахской войны.

На открытии вечера прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны.

Среди почетных гостей вечера были ветераны и гази Отечественной войны, которые были встречены овациями стоя. Майор Али Саттаров и его боевые товарищи отметили, что во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым доблестная азербайджанская армия в единстве с народом после почти 30-летней армянской оккупации освободила наши земли и железным кулаком сокрушила врага. Было подчеркнуто, что Отечественная война вписана золотыми буквами в славную историю Азербайджана и является гордостью всего народа.

Руководитель Mirtalıblı Group Ляман Мирталыблы сказала, что Азербайджан – сильное и процветающее государство с исторической толерантностью и мультикультурализмом, развитой экономикой, демократическими принципами и героической армией: "Сила и мощь страны была вновь продемонстрирована в период освободительной 44-дневной Отечественной войны. Ныне наступила мирная жизнь, Карабах вновь ожил, он будет восстановлен и станет одним из самых прекрасных мест на земле".

Ведущий вечера Бахруз Нифталиев отметил, что главная цель проекта – информирование широкой общественности о личностях, вносящих вклад в дело пропаганды патриотизма и морально-нравственных ценностей.

В числе лауреатов премии – заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, народная артистка Флора Керимова, заслуженные артисты Гюлюстан Алиева и Метанет Искендерли, исполнительница и телеведущая Роза Зергерли, режиссер Наиль Наибоглу, корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов. певица Азеригызы Гюнель (Турция) и другие.

Гостям была представлена концертная программа.

В рамках мероприятия была также проведена церемония Azerbaijan Best Award и презентация одноименного журнала, в котором будет представлена информация о лауреатах премии. Премия вручается с 2016 года в различных номинациях за достижения в общественной жизни, образовании, медицине, бизнесе, культуре, искусстве, науке, архитектуре, спорте, индустрии моды и СМИ.

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(Автор и фото - Вугар Иманов)