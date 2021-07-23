Аждар Зейналов в образе Гасан бека Зардаби. Церемония награждения артистов – друзей прессы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел вечер Zərdabi irsi (Наследие Зардаби) и церемония награждения, посвященная Дню национальной прессы с участием журналистов, общественных деятелей и актеров, организованная Zümrüd –M production, сообщает Trend Life.

На открытии прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской, павших за свободу и независимость страны. Затем с флагами Азербайджана прошло шествие ветеранов Карабахской войны. Ведущими мероприятия были Зюмруд Гюльалигызы и Ширмамед Гусейнов.

Выступившие ветераны и гази первой и второй Карабахской войны отметили, что во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша доблестная армия одержала историческую победу над армянскими агрессорами в 44-дневной Отечественной войне, которая золотыми буквами вписана в славную летопись страны. Было подчеркнуто, что в информировании мировой общественности о происходящих событиях значительную роль сыграли СМИ.

Вниманию гостей была представлена концертная программа с участием молодых и популярных исполнителей, танцевальной группы Mirvari под управлением заслуженной артистки Наили Мамедзаде.

Одним из интересных моментов стал сценический номер – актер Аждар Зейналов воплотил образ Гасан бека Зардаби, с именем которого связан День национальной прессы - 22 июля. Именно в этот день 1875 года в Баку увидел свет первый номер газеты "Экинчи", издававшейся на азербайджанском языке, учрежденный Гасан беком Зардаби. Издание газеты "Экинчи" вызвало большой интерес на всем Кавказе и сыграло важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, укреплении национального единства.

В рамках мероприятия прошла церемония награждения представителей культуры дипломами "Друг прессы", среди которых были директор Государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев, заслуженные артисты Нахида Оруджова и Алмаз Алескерли, актер Эмиль Гейдаров, исполнители Аяз Гасымов, Хураман Шушалы и другие.

(Автор: Вугар Иманов)