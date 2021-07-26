Театр без границ Эльмана Рафиева. Пантомима для детей с аутизмом и синдромом Дауна (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском спортивном клубе аутистов прошла встреча с директором Азербайджанского государственного театра пантомимы, заслуженным артистом Эльманом Рафиевым под названием "Театр без границ", организованная волонтерами DOST (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана), сообщил Trend Life актер.

Эльман Рафиев очень тепло пообщался с детьми с аутизмом и синдромом Дауна, показал им элементы искусства пантомимы.

"Перед встречей с такими детьми очень серьёзно подготовился и получил от встречи колоссальный заряд энергии. Важно воспринимать таких детей не как больных, а как особенных, ведь, по сути, так и есть. В ходе занятий такие дети должны чувствовать себя комфортно и безопасно, воспринимать все происходящее как интересную игру. Я постарался показать им не только искусство пантомимы, но и просто пообщаться с ними, узнать, как и чем они живут, что их интересует в жизни. Думаю, что искусство пантомимы таким особенным детям может помочь в развитии моторики движений, поэтому его нужно включить в развивающие программы. В частности, интересное использование пантомимы для представления предмета или какого-либо действия. Например, с детьми в форме пантомимы я показал, как играют в теннис и ездят на велосипеде, элементы огня, летающей птицы, морской волны и т.д. Необходимы коррекционные занятия и игры, нацеленные на социальную адаптацию таких детей и улучшение его контактности с окружающей средой. Каждый ребенок особенный. Из-за этого игры для таких детей должны подбираться в индивидуальном порядке, преобразуя в единую программу занятий", - отметил Эльман Рафиев.

Представитель волонтеров Сима Маниева и исполнительный директор клуба Нигяр Сафиева выразили признательность Эльману Рафиеву за проведенную встречу и интересный урок пантомимы. И даже подарили ему ручку с именной надписью, чтобы он подписал им автографы для своих поклонников. В рамках мероприятия отметили и день рождения одного из воспитанников клуба.

(Автор: Вугар Иманов)