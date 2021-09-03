Скончался народный художник Азербайджана Ариф Газиев

БАКУ /Trend Life/ - Скончался народный художник Азербайджана, скульптор Ариф Газиев. Об этом, как сообщает Trend Life, на своей странице в Facebook написал директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов.

Ариф Газиев родился 2 января 1937 года. Получил образование в художественном училище имени Азима Азимзаде в Баку, а затем и в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И. Сурикова.

Ариф Газиев занимался педагогической деятельностью. Его произведения хранятся в музеях Азербайджана и России, а также в частных коллекциях в США, Германии, Австрии, Турции.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)