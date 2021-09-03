Скончался народный художник Азербайджана Ариф Газиев
БАКУ /Trend Life/ - Скончался народный художник Азербайджана, скульптор Ариф Газиев. Об этом, как сообщает Trend Life, на своей странице в Facebook написал директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов.
Ариф Газиев родился 2 января 1937 года. Получил образование в художественном училище имени Азима Азимзаде в Баку, а затем и в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И. Сурикова.
Ариф Газиев занимался педагогической деятельностью. Его произведения хранятся в музеях Азербайджана и России, а также в частных коллекциях в США, Германии, Австрии, Турции.
Allah rəhmət eləsin
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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