Тесниф шехида Худаяра прозвучал в Париже (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Париже прошел концерт, посвященный памяти четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA).

Концерт посетили общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий, диаспорских организаций, а также посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

На концерте выступили известный пианист, лауреат международных конкурсов Этибар Асадли, Саддам Новрузбеков (балабан) и Альба Оберт (скрипка). Прозвучали произведения азербайджанских классиков и народные композиции, был представлен "Тесниф шехида Худаяра" (песня Vətən yaxşıdır, исполненная героем Отечественной войны Худаяром Юсифзаде).

Концерт был организован посольством Азербайджана во Франции, постпредством нашей страны при ЮНЕСКО и Ассоциацией диалога Франция – Азербайджан.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)