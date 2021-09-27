Скончался создатель легендарного ансамбля "Гая" Теймур Мирзоев (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - На 86 году скончался создатель легендарного ансамбля "Гая", народный артист Азербайджана Теймур Мирзоев. Как сообщает Trend Life, об этом на своей странице поделился директор Фонда Рашида Бейбутова Камиль Шахверди.
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Allah rəhmət eləsin
(Автор: Вугар Иманов)
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