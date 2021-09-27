Памяти молодых шехидов Карабахской войны, так и не познавших семейного счастья… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский оперный певец и композитор, лауреат международных конкурсов Ризван Садырханов написал композицию "Yaddaş. Vətən uğrunda canlarindan keçən əsgərlərimizin əbədi xatirəsinə", посвященную Дню памяти, сообщает Trend Life.

Режиссер видео – Эмиль Гасанзаде.

Композиция посвящена совсем еще молодым шехидам Карабахской войны, которым так и не было суждено познать семейного счастья, растить и воспитывать своих детей… Тем, кто ушел молодым на фронт, кому не суждено было увидеть своих детей, родившихся после их героической гибели. Тем, кто отважно бился с армянскими агрессорами во имя будущего детей всей страны и пожертвовал своей жизнью, чьи дети остались без отца… Тем, кого больше не увидят любимая девушка, жена, сестра, мать, отец, бабушка, дедушка, соседи, друзья... Тем, кто навсегда остался в наших сердцах и душах! Тем, кому вечная слава и место в райском саду Всевышнего.

Ризван (Ридван) Садырханов родился 7 августа 1949 года в Баку. Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (ныне - Государственный университет нефти и промышленности) по специальности горный инженер, Музыкального училища им. Асафа Зейналлы, Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли и Академии вокала в Италии. За годы творческой деятельности выпустил около 10 дисков. Выступал с концертами в Италии, России, Турции, Израиле и других странах, принимал участие в многочисленных музыкальных мероприятиях и проводил мастер-классы. В разные годы выступал на одной сцене с такими артистами, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Александр Градский, Фидан и Хураман Гасымовы, Фархад Бадалбейли, Тамара Гвердцители, Бисер Киров и другими. Арии из опер и песни в различных жанрах в его исполнении входят в золотой фонд Азербайджанского радио и телевидения. Автор многих песен, музыки к кинофильмам. Автор первой азербайджанской рок-оперы "Возвращение Синдбада".

В знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, которые героически сражались во время 44-дневной Отечественной войны и водрузили азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях, а также к памяти шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти. Отметим, что соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев второго декабря 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)