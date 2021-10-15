Мурад Садых в Международный день белой трости представил композицию в поддержку гази Карабахской войны (АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский эстрадный исполнитель, лауреат национальных и международных фестивалей Мурад Садых в Международный день белой трости (International White Cane Safety Day) представил композицию в поддержку гази Карабахской войны, сообщает Trend Life.

31-летний Мурад является инвалидом первой группы, с детства страдает церебральным параличом, видит лишь одним глазом (+8), перенес множество операций, но никогда не теряет оптимизма и всегда поддерживает людей с ограниченными физическими возможностями.

"Международный день белой трости - это своеобразный день, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. Трость - это не только символ незрячих людей, это их инструмент, их "глаза". Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить препятствия. Есть такие люди как я, которые родились с физическими недугами, а есть те, кто пожертвовал своим здоровьем во имя свободы и независимости Азербайджана, освобождения страны от армянских агрессоров. Это гази Карабахской войны! Они окружены заботой и вниманием государства, почитаемы в обществе, являются ярким примером героизма. К сожалению, некоторым придется жить с физическими ограничениями, даже с потерянным зрением, но это не страшно, главное, что мы все их любим, а они пусть занимаются творчеством, паралимпийскими видами спорта, продолжают вносить свою лепту в развитие нашего государства. Все мы как одна семья и вместе действительно сильнее. Эту композицию посвящаю гази и шехидам. Светлая память шехидам и вечная слава героям!", - сказал Trend Life Мурад Садых.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире поражены слепотой 36 миллионов человек, 1,3 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. При этом около 65% всех людей, страдающих от нарушений зрения, - люди в возрасте 50 лет и старше. Эта возрастная группа составляет 20% населения мира.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)