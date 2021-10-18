В Баку пройдут Дни татарского кино
БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 22 по 24 октября пройдут Дни татарского кино, сообщил Trend Life руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров.
Русский дом в Баку (РИКЦ) совместно с "Татаркино" проведет показ фильмов Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Первый фестиваль в 2005 году был организован по инициативе Совета Муфтиев России, Федерального агентства по культуре и кинематографии Российской Федерации, Министерства культуры Республики Татарстан при поддержке президента Республики Татарстан.
В программу фестиваля отбираются лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к добру, миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора.
Перед началом фильмов пройдет встреча с творческой группой "Татаркино".
Расписание показа фильмов:
"Мулла" - 22 октября, 19:00, Дом Кино;
"Апипа" - 23 октября, 19:00, Центр современного искусства YARAT;
"Халима" - 24 октября, 12:00, Русский дом в Баку.
Вход свободный, по ковид-паспортам или документе об иммунитете.
(Автор: Вугар Иманов)