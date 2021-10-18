В Баку пройдут Дни татарского кино

Социум 18 октября 2021 13:38 (UTC+04:00)
В Баку пройдут Дни татарского кино

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 22 по 24 октября пройдут Дни татарского кино, сообщил Trend Life руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров.

Русский дом в Баку (РИКЦ) совместно с "Татаркино" проведет показ фильмов Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Первый фестиваль в 2005 году был организован по инициативе Совета Муфтиев России, Федерального агентства по культуре и кинематографии Российской Федерации, Министерства культуры Республики Татарстан при поддержке президента Республики Татарстан.

В программу фестиваля отбираются лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к добру, миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора.

Перед началом фильмов пройдет встреча с творческой группой "Татаркино".

Расписание показа фильмов:

"Мулла" - 22 октября, 19:00, Дом Кино;

"Апипа" - 23 октября, 19:00, Центр современного искусства YARAT;

"Халима" - 24 октября, 12:00, Русский дом в Баку.

Вход свободный, по ковид-паспортам или документе об иммунитете.

(Автор: Вугар Иманов)

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