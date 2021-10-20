Как танцор Филармонии стал героем Карабахской войны – рассказ воина (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый выпуск нового проекта министерства культуры Азербайджана "Səhnədən səngərə: Qazilər" (Со сцены в окопы: Гази) посвящен одному из героев 44-дневной Карабахской Отечественной войны, танцору Ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова при Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, обладателю боевых наград "За освобождение Физули" и "За освобождение Ходжавенда" Фирдовси Эйвазову.

Главная цель проекта - представление широкой общественности деятелей культуры - воинов Карабахской войны, пропаганда патриотических и морально-нравственных ценностей.

Напомним, что ранее министерством был реализован проект "Səhnədən səngərə" (Со сцены в окопы), посвященный деятелям культуры, которые стали шехидами во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана.

В представленном видеопроекте Фирдовси Эйвазов рассказывает о жизни и боевом пути, ранении, участии в операциях. Родные, близкие и коллеги делятся историями о нем.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)