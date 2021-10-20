Азербайджанские кулинары – они сражались за Родину (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник отмечают повара и кулинары всего мира. Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.

Ассоциация национальной кулинарии и Центр национальной кулинарии Азербайджана традиционно проводят встречи, приуроченные к этой дате.

В этом году мероприятие было посвящено азербайджанским поварам и кулинарам, которые стали шехидами во время 44-дневной Отечественной войны, сообщает Trend Life.

В своем выступлении президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана Таир Амирасланов напомнил, что в 2019 году мероприятие, посвященное Международному дню кулинарии, прошло в поселке Джоджуг Марджанлы Джебраильского района: "В 2020 году этот день мы провели с азербайджанскими военнослужащими, которые освобождали родные земли от оккупантов".

Таир Амирасланов отметил, что 88 поваров и кулинаров приняли участие в 44-дневной Отечественной войне, участвуя как в сражениях, так и работая на полевой кухне.

"28 поваров и кулинаров с оружием в руках освобождали родные земли от оккупантов. Среди наших коллег шесть человек стали шехидами, они отдали свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Это отважные сыны Родины – Хаял Гасанов, Вугар Бабаев, Мамедага Багиров, Наиб Наматов, Тебриз Бекиров, Ибраги Садыглы", - сказал Амирасланов.

На мероприятии присутствовали родители и близкие родственники шехидов, а также повара и кулинары, которые участвовали в 44-дневной Отечественной войне.

Среди них Руслан Шихыев, который сейчас является сотрудником Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Он добровольцем ушел на фронт, прошел войну от начала до конца. Награжден медалями "За освобождение Суговушана" и медалью "Отважный боец".

Руслан Шихыев рассказал, что во время боев он, как и все военнослужащие сил спецназа, под бронежилетом носил флаг Азербайджана.

На мероприятии была выражена признательность родителям шехидов за то, что воспитали таких героических сыновей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)