Скончался заслуженный художник Азербайджана Зейналабдин Искендеров

БАКУ /Trend Life/ - На 72 году жизни скончался заслуженный художник Азербайджана, скульптор, преподаватель кафедры "Скульптура" Азербайджанской государственной академии художеств, профессор Зейналабдин Искендеров, сообщает Trend Life.

Зейналабдин Искендеров родился в 1949 году в городе Баку. В 1966–1970 годах проходил обучение на факультете скульптуры Художественного училища имени Азима Азимзаде. С 1971 по 1977 годы продолжил образование в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова. Во время обучения в институте Искендерова в свою мастерскую пригласил ректор Академии художеств СССР Николай Томский.

После окончания института в 1977 году Зейналабдин Искендеров был направлен в Баку. Свою трудовую деятельность начал в качестве преподавателя в Азербайджанском государственном институте искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Одновременно создавал новые произведения, участвовал в выставках. Является автором надгробных памятников народных артистов Сары Гадимовой, Лейлы Бадирбейли, народных художников Микаила Абдуллаева, Камиля Алиева, Марал Рахманзаде и других.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Джани Бабаева)