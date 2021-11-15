Издательский дом NARGIS открыл Пряничный городок Karabakh – Winter Wonderland (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Баку в торговом центре Port Baku Mall Издательский дом NARGIS открыл Пряничный городок Karabakh – Winter Wonderland, сообщает Trend Life.

Издательский дом NARGIS из года в год организует масштабные выставки как в Азербайджане, так и за рубежом, затрагивая различные сферы общественного интереса. Так, 5 декабря 2019 года в торговом центре Port Baku Mall открылся пряничный городок, возведенный по замыслу главного редактора журнала NARGIS Ульвии Махмудовой. Прошлой зимой проведению этой выставки помешала пандемия коронавируса, однако в этом году NARGIS возвращается с новой пряничной инсталляцией.

Karabakh – Winter Wonderland приурочена к годовщине Великой Победы доблестной азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 44-дневной Отечественной войне.

Цель проекта – привлечь внимание жителей и гостей города Баку к богатой культуре карабахского края и подарить детям и взрослым волшебное настроение в канун Нового года. Идейным вдохновителем и руководителем проекта выступила Ульвия Махмудова.

Инсталляция Karabakh – Winter Wonderland выполнена в форме цветка харыбюльбюль, символа блестящей победы Азербайджана в Отечественной войне. Экспозиция сопровождается QR-кодами, пройдя по которым, можно получить краткую информацию об истории и культурной значимости этих сооружений. Вся информация представлена на вебсайте NARGIS на трех языках.

Исполнительный директор проекта Севиндж Гасанова отметила, что в реализации проекта приняли участие более двадцати дизайнеров, архитекторов и кондитеров, которые возвели сладкие миниатюры памятников азербайджанской культуры – от стен Шушинской крепости до Агдамской мечети, а также новых построек, таких как Физулинский аэропорт, и знаковых достопримечательностей Баку. Работа над проектом шла на протяжении двух месяцев.

На создание инсталляции ушло 80 кг муки, 15 кг масла, 330 яиц, 20 кг шоколада, 200 кг марципана, 250 кг айсинга, 15 кг меда, 3 кг имбирного порошка и множество конфет. Более 40 марципановых фигурок были сделаны вручную, установлены 30 пряничных домиков, более 100 пряничных деревьев и пять больших новогодних елок. По улицам, припорошенным сахарным снегом, гуляют сто с лишним пряничных человечков; они танцуют яллы на миниатюрной Джыдыр-дюзю, ткут бесценные Карабахские ковры и играют на национальных инструментах. Их можно свободно фотографировать и делиться в соцсетях под хештегом #nargisgingerbreadcity.

Команда NARGIS выразила благодарность министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству цифрового развития и транспорта, ОАО Azerenerji ОАО Azersu, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", Бакинскому транспортному агентству, OOO SMTS, Port Baku Mall и JW Marriott Absheron Baku за поддержку в реализации проекта.

Выставка будет открыта до 13 января 2022 года. Вход свободный.

(Автор и фото- Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)