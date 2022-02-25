Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "За свою жизнь я понял одно: человек порой должен уметь побеждать самого себя, только в этом случае никакие преграды не смогут его остановить", - говорил известный телевизионный режиссер и сценарист, кавалер ородена "Шараф", заслуженный деятель искусств Ариф Газиев, который скончался вчера на 84-году жизни. Представляем читателям Trend Life материал памяти патриарха национального телевидения.

…Еще 13 октября 1988 года в старинной части Баку - Ичери шехер, около Девичьей баши, он создал Театр "Мугам" - единственный профессиональный национальный театр на Востоке. До того времени здание, где был размещен театр, находилось в состоянии полнейшего упадка и разрухи. Спустя всего пару лет здесь все было пропитано национальным колоритом, духом старины, царят гармония и уют, вместе с музыкой гости могли отведать национальные блюда. И иностранные гости, и наши соотечественники, покидая этот театр, уносили с собой массу положительных эмоций. Ибо здесь можно было узнать о культуре Азербайджана одновременно по нескольким направлениям - коврам, музыкальным инструментам, национальным танцам, кухне, живописи и, наконец, искусству мугама. Для телеканалов и организаторов различных проектов Театр "Мугам" был излюбленным местом, которое создал Ариф Газиев и руководил им на протяжении более двадцати лет. Здесь выросло немало талантов древнего музыкального искусства мугама.

Ариф Газиев родился 17 мая 1938 года в Гяндже.

Из воспоминаний Арифа Газиева: "Отца не видел, а мать никогда не была против того, чтобы я выбрал профессию режиссера. Наоборот, хотела, чтобы со мной серьезно занимались. В Гяндже я учился в 5-ой школе, которая в то время считалась самой хулиганской. Всегда на переменах мы устраивали драки, школа находилась вблизи реки, и мы часто сбегая с уроков, собирались там, пели песни, играли в прятки. Жили мы в бедности, в однокомнатной квартире. Помню, дома у нас была лампа с разбитым стеклом. Были времена, когда я ходил в школу босым. Во время войны на весь класс был всего один учебник, и мы, передавая его друг другу, заучивали наизусть стихотворения, которые до сих пор у меня в устах. Мне не стыдно рассказывать об этом, напротив, я горжусь тем, что смог преодолеть все трудности и Аллах вознаградил меня за мою терпимость. Несмотря на все шалости, мы учились, учились ради счастливого будущего. Многие из нашего класса теперь являются профессорами, академиками и даже министрами".

В те времена педагоги ходили по школьным классам, проверяли способности детей и приглашали их записаться в разные кружки.

"У меня был хороший голос. Меня и нескольких других ребят записали в Дом пионеров. Мы вошли в состав ансамбля "Джюджялярим" под руководством Гамбара Гусейнли. Это тот самый композитор, который сочинил песню "Джюджялярим". Я был ее первым исполнителем. "Джюджялярим" стала для меня началом. Спустя годы я стал одним из первых профессиональных дикторов на телевидении. Со временем мой интерес переключился на профессии актера и режиссера, и я отправился на учебу в Ленинград, где закончил курсы Георгия Товстоногова. Считаю, что режиссер должен хорошо знать и изобразительное искусство, и архитектуру, и кино, и театр, одним словом, любое направление культуры и искусства. Роль Фикрета Амирова в выборе мной этой профессии неоценима. Это благодаря ему я смог приехать в Баку учиться. И в знак благодарности посвятил ему несколько фильмов.

Более 30 лет работал главным режиссером на государственном телевидении, снял около ста фильмов, посвященных жизни и творчеству известных деятелей науки, культуры и искусства, среди которых были Гара Гараев, Фикрет Амиров, Гюляра Алиева и другие. Также снял несколько музыкальных клипов с участием известных исполнителей, таких как Зейнаб Ханларова, Ильхама Гулиева, Флора Керимова и другие. Особенно большой резонанс вызвала серия фильмов о бесценных азербайджанских мугамах "Шур", "Сегях", "Баяты Шираз" и т.д., в которых автор показывал главенствующую роль этих ладов мугама в контексте развития всей нашей музыкальной культуры. Причем, "Шур" был снят еще в 1967 году.

"До меня ни один режиссер не снимал фильм про мугам. В этом мюзикле впервые был использован симфонический мугам Фикрета Амирова, и я впервые синтезировал мугам, симфонию и танец. Он много раз демонстрировался в Москве, а на Киевском кинофестивале я получил за него премию в номинации "Самый лучший фильм…Более пятидесяти лет, которые я посвятил служению азербайджанскому мугаму, пролетели как миг, сегодня я - полный сил и творческого энтузиазма, могу смело сказать, что готов служить этому уникальному шедевру нашей культуры всю свою оставшуюся жизнь", - говорил Ариф Газиев.

Он всегда говорил, что истинная ценность заключена именно в мугаме.

"Мода на поп-музыку приходит и уходит, а мугам остается. Посмотрите на его красоту! Древнее происхождение мугама подтверждается наличием в нем таких частей как Новруз, Мани, Хуррэм, Кэбри. Знакомый с сочинениями Пифагора, Аристотеля, Платона, аль-Фараби, Ибн Cина, Сефиаддина Урмави, шушинец по происхождению, Мир Мохсун Навваб описывает в порядке высоты четыре основные элемента мугама - огонь, воздух, вода, земля. В нем не только семь основных ладов, каждый из которых связывается с определенным кругом настроения и чувств: Раст - бодрость, Шур - лирическое, Сегях - любовь, Чаргях - страсть, Баяты-Шираз - грусть, Хумаюн - глубокая печаль, Шуштер – печаль…

Тематика мугамов в значительной степени ограничена сферой лирики - любовной, философской, созерцательной. Именно поэтому поэтическими текстами мугамов чаще всего служат газели классиков восточной литературы - Низами, Физули, Насими, Хагани, Видади, Вагифа, Самеда Вургуна, Алиаги Вахида. Ханенде чаще всего исполняют мугамы стихами газели. Между разделами мугама исполняются интермедии - теснифы, которые имеют вокально-инструментальный характер, или ренги и дирингы - инструментальные пьесы танцевального склада. В отличие от основных разделов мугама, они имеют четкий метроритм, что придает контрастность и особую красоту дестгяху - форме мугама, который может длиться более часа и требует от хененде развитой фантазии и эмоциональной выразительности. У нас до сих пор помнят имена великих ханенде прошлых столетий - Садых Асад оглы, Гурбан Пиримов, Зульфи Адыгезалов, Джаббар Гаръягдыоглу, Гаджи Гуси, Мешади Иси и других. Их творческий импульс и талант сотен других исполнителей мугамов донесли до наших дней подлинное искусство, созданное гением азербайджанского народа. А кто вспоминает имена бывших некогда модных эстрадных звезд?".

И мы всегда будем помнить об Арифе Газиеве! Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)