Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО)

Социум 25 февраля 2022 17:31 (UTC+04:00)
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "За свою жизнь я понял одно: человек порой должен уметь побеждать самого себя, только в этом случае никакие преграды не смогут его остановить", - говорил известный телевизионный режиссер и сценарист, кавалер ородена "Шараф", заслуженный деятель искусств Ариф Газиев, который скончался вчера на 84-году жизни. Представляем читателям Trend Life материал памяти патриарха национального телевидения.

…Еще 13 октября 1988 года в старинной части Баку - Ичери шехер, около Девичьей баши, он создал Театр "Мугам" - единственный профессиональный национальный театр на Востоке. До того времени здание, где был размещен театр, находилось в состоянии полнейшего упадка и разрухи. Спустя всего пару лет здесь все было пропитано национальным колоритом, духом старины, царят гармония и уют, вместе с музыкой гости могли отведать национальные блюда. И иностранные гости, и наши соотечественники, покидая этот театр, уносили с собой массу положительных эмоций. Ибо здесь можно было узнать о культуре Азербайджана одновременно по нескольким направлениям - коврам, музыкальным инструментам, национальным танцам, кухне, живописи и, наконец, искусству мугама. Для телеканалов и организаторов различных проектов Театр "Мугам" был излюбленным местом, которое создал Ариф Газиев и руководил им на протяжении более двадцати лет. Здесь выросло немало талантов древнего музыкального искусства мугама.

Ариф Газиев родился 17 мая 1938 года в Гяндже.

Из воспоминаний Арифа Газиева: "Отца не видел, а мать никогда не была против того, чтобы я выбрал профессию режиссера. Наоборот, хотела, чтобы со мной серьезно занимались. В Гяндже я учился в 5-ой школе, которая в то время считалась самой хулиганской. Всегда на переменах мы устраивали драки, школа находилась вблизи реки, и мы часто сбегая с уроков, собирались там, пели песни, играли в прятки. Жили мы в бедности, в однокомнатной квартире. Помню, дома у нас была лампа с разбитым стеклом. Были времена, когда я ходил в школу босым. Во время войны на весь класс был всего один учебник, и мы, передавая его друг другу, заучивали наизусть стихотворения, которые до сих пор у меня в устах. Мне не стыдно рассказывать об этом, напротив, я горжусь тем, что смог преодолеть все трудности и Аллах вознаградил меня за мою терпимость. Несмотря на все шалости, мы учились, учились ради счастливого будущего. Многие из нашего класса теперь являются профессорами, академиками и даже министрами".

В те времена педагоги ходили по школьным классам, проверяли способности детей и приглашали их записаться в разные кружки.

"У меня был хороший голос. Меня и нескольких других ребят записали в Дом пионеров. Мы вошли в состав ансамбля "Джюджялярим" под руководством Гамбара Гусейнли. Это тот самый композитор, который сочинил песню "Джюджялярим". Я был ее первым исполнителем. "Джюджялярим" стала для меня началом. Спустя годы я стал одним из первых профессиональных дикторов на телевидении. Со временем мой интерес переключился на профессии актера и режиссера, и я отправился на учебу в Ленинград, где закончил курсы Георгия Товстоногова. Считаю, что режиссер должен хорошо знать и изобразительное искусство, и архитектуру, и кино, и театр, одним словом, любое направление культуры и искусства. Роль Фикрета Амирова в выборе мной этой профессии неоценима. Это благодаря ему я смог приехать в Баку учиться. И в знак благодарности посвятил ему несколько фильмов.

Более 30 лет работал главным режиссером на государственном телевидении, снял около ста фильмов, посвященных жизни и творчеству известных деятелей науки, культуры и искусства, среди которых были Гара Гараев, Фикрет Амиров, Гюляра Алиева и другие. Также снял несколько музыкальных клипов с участием известных исполнителей, таких как Зейнаб Ханларова, Ильхама Гулиева, Флора Керимова и другие. Особенно большой резонанс вызвала серия фильмов о бесценных азербайджанских мугамах "Шур", "Сегях", "Баяты Шираз" и т.д., в которых автор показывал главенствующую роль этих ладов мугама в контексте развития всей нашей музыкальной культуры. Причем, "Шур" был снят еще в 1967 году.

"До меня ни один режиссер не снимал фильм про мугам. В этом мюзикле впервые был использован симфонический мугам Фикрета Амирова, и я впервые синтезировал мугам, симфонию и танец. Он много раз демонстрировался в Москве, а на Киевском кинофестивале я получил за него премию в номинации "Самый лучший фильм…Более пятидесяти лет, которые я посвятил служению азербайджанскому мугаму, пролетели как миг, сегодня я - полный сил и творческого энтузиазма, могу смело сказать, что готов служить этому уникальному шедевру нашей культуры всю свою оставшуюся жизнь", - говорил Ариф Газиев.

Он всегда говорил, что истинная ценность заключена именно в мугаме.

"Мода на поп-музыку приходит и уходит, а мугам остается. Посмотрите на его красоту! Древнее происхождение мугама подтверждается наличием в нем таких частей как Новруз, Мани, Хуррэм, Кэбри. Знакомый с сочинениями Пифагора, Аристотеля, Платона, аль-Фараби, Ибн Cина, Сефиаддина Урмави, шушинец по происхождению, Мир Мохсун Навваб описывает в порядке высоты четыре основные элемента мугама - огонь, воздух, вода, земля. В нем не только семь основных ладов, каждый из которых связывается с определенным кругом настроения и чувств: Раст - бодрость, Шур - лирическое, Сегях - любовь, Чаргях - страсть, Баяты-Шираз - грусть, Хумаюн - глубокая печаль, Шуштер – печаль…

Тематика мугамов в значительной степени ограничена сферой лирики - любовной, философской, созерцательной. Именно поэтому поэтическими текстами мугамов чаще всего служат газели классиков восточной литературы - Низами, Физули, Насими, Хагани, Видади, Вагифа, Самеда Вургуна, Алиаги Вахида. Ханенде чаще всего исполняют мугамы стихами газели. Между разделами мугама исполняются интермедии - теснифы, которые имеют вокально-инструментальный характер, или ренги и дирингы - инструментальные пьесы танцевального склада. В отличие от основных разделов мугама, они имеют четкий метроритм, что придает контрастность и особую красоту дестгяху - форме мугама, который может длиться более часа и требует от хененде развитой фантазии и эмоциональной выразительности. У нас до сих пор помнят имена великих ханенде прошлых столетий - Садых Асад оглы, Гурбан Пиримов, Зульфи Адыгезалов, Джаббар Гаръягдыоглу, Гаджи Гуси, Мешади Иси и других. Их творческий импульс и талант сотен других исполнителей мугамов донесли до наших дней подлинное искусство, созданное гением азербайджанского народа. А кто вспоминает имена бывших некогда модных эстрадных звезд?".

И мы всегда будем помнить об Арифе Газиеве! Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)

Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Image
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Image
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Image
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Image
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Image
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Image
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Image
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Баку открылась экспозиция &quot;За моими мечтами&quot; (ФОТО)
В Баку открылась экспозиция "За моими мечтами" (ФОТО)
Страницы как белый холст – Почему гитарист легендарной &quot;Гая&quot; рисовал в книгах? (ФОТО)
Страницы как белый холст – Почему гитарист легендарной "Гая" рисовал в книгах? (ФОТО)
И приходила женщина... – роман Максуда Ибрагимбекова на театральных подмостках
И приходила женщина... – роман Максуда Ибрагимбекова на театральных подмостках
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией направлена на укрепление региональной безопасности – Захарова Политика 18:55
Турция готова оказать гуманитарную помощь Украине - Хулуси Акар Турция 18:50
В Баку появилась итальянская мафия с Доном Корлеоне. Чем помог крестный отец? (ФОТО) Интересное 18:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:38
В Азербайджане выявлены еще 1 210 случаев заражения коронавирусом, вылечился 3 851 человек Общество 18:37
Вусал Гулиев назначен завсектором отдела Администрации Президента Азербайджана по работе с НПО и коммуникации Политика 18:28
ГЭЦ Азербайджана об изменениях, связанных с подгруппами в III группе специальностей Общество 18:10
Отключение от SWIFT не вошло в список санкций против России Европа 18:06
Какие депозиты допускаются к Программе защиты тенговых вкладов – Нацбанк Казахстана Казахстан 17:59
Обязательства коммерческих банков Грузии незначительно сократились за год Грузия 17:57
Премьер Израиля в разговоре с Зеленским предложил Украине гуманитарную помощь Израиль 17:48
Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной Европа 17:40
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) Социум 17:31
Российская бронетехника двинулась в сторону Киева и Нежина - мэр Чернигова Россия 17:26
Азербайджанский Expressbank награжден за проекты в 2021 году Финансы 17:25
Подписан меморандум о сотрудничестве МСБ Азербайджана и Египта (ФОТО) Бизнес 17:22
Банковские вклады населения в Азербайджане возросли за год Финансы 17:19
Кыргызстан попросил миграционную службу Таджикистана при проверке кыргызстанцев не нарушать их права Кыргызстан 17:17
Афганистан представил Туркменистану план обеспечения безопасности ТАПИ Транспорт 17:15
Посольство Ирана в Азербайджане поделилось публикацией в связи с Ходжалинским геноцидом Политика 17:15
Минобороны РФ заявило о блокировании Киева с запада Россия 17:08
Туркменистан значительно увеличил товарооборот с ЕС Бизнес 17:08
Узбекистан обнародовал товарооборот с Азербайджаном по итогам января 2022 г. Узбекистан 17:04
Назван срок завершения строительства школы в Шуше Общество 16:54
На портале Госналоговой службы Азербайджана временно ограничат использование одной услуги Экономика 16:47
Объем рыночных услуг в Узбекистане вырос за год Узбекистан 16:45
Проведение в Азербайджане международного фестиваля TEKNOFEST даст дополнительный стимул развитию инноваций и технологий (ФОТО) ИКТ 16:43
В Азербайджане разрабатывается порядок приема на работу в детсады - министр Общество 16:41
Кабмин Германии сообщил, что Зеленский находится в Киеве Европа 16:34
Российские наблюдатели прибыли в Туркменистан в связи с предстоящими президентскими выборами Туркменистан 16:34
Эмин Амруллаев о процессе передачи детсадов в подчинение минобразования Азербайджана Общество 16:23
Готовимся к выступлению на Чемпионате мира по акробатической гимнастике – азербайджанские спортсмены Общество 16:17
Милли Меджлис обсудил вопрос об упразднении двух районов Гянджи Политика 16:14
В России юные представители азербайджанской диаспоры подготовили видеоролик памяти жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) Социум 16:07
Парламент Азербайджана утвердил новые штрафы за нарушение правил техобслуживания газовых установок Общество 16:04
Счетная палата проведет проверки в ряде институтов АН Азербайджана Экономика 16:01
В Азербайджане утвержден новый законопроект об укреплении материально-технической базы Вооруженных сил Политика 15:56
Акция «Ходжалы: Признай ради примирения» распространяется на международном уровне (ФОТО) Политика 15:53
Парламент Азербайджана принял изменение в закон о назначении священнослужителей в места поклонения Общество 15:51
ЕС не продемонстрировал решительную позицию по украинскому вопросу - Эрдоган Политика 15:48
В Баку открылась экспозиция "За моими мечтами" (ФОТО) Культура 15:45
Посол Украины назвал потери среди гражданского населения Европа 15:40
Посольство Азербайджана и диаспора участвуют в доставке соотечественников из Украины в Молдову - Гудси Османов Политика 15:40
Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать пожертвования с помощью банковских карт Общество 15:37
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров Европа 15:31
Самая опасная ситуация к северо-западу от Киева - Алексей Арестович Европа 15:25
Аллахверди Багиров, Реза Дегати, Мехрибан Бекирова… - рассказывают очевидцы Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) Социум 15:22
В столице Азербайджана завершились соревнования 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике (ФОТО) Общество 15:17
В метро Баку назвали число перевезенных болельщиков после матча "Карабах"-"Марсель" Общество 15:13
Украина прорабатывает варианты для возвращения своих граждан из Азербайджана на родину – посол Политика 15:04
Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы Тендеры 15:00
В Азербайджане бакалавры смогут повторно сдать вступительный экзамен в магистратуру - Малейка Аббасзаде Общество 14:56
В Украине заявили об уничтожении около 20 танков противника в Черниговской области Европа 14:54
Уточняется число азербайджанцев в Харькове - почетный консул Политика 14:53
В Азербайджане названы даты вступительных экзаменов в вузы Общество 14:48
В Азербайджане пакет соцреформ в 2022 г. охватил 3,4 млн человек - министерство Экономика 14:36
В Казахстане усовершенствуют механизмы господдержки туристической отрасли Казахстан 14:35
Все средства клиентов Банка ВТБ (Азербайджан) доступны как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах Экономика 14:19
Товарооборот между Грузией и Узбекистаном значительно вырос за год Грузия 14:04
Туркменистан рассматривает возможность создания паромного сообщения с российским портом Транспорт 14:01
Необходимо работать во имя мира и спокойствия, чтобы избежать в будущем таких трагедий, как Ходжалинская - британский посол Политика 13:55
ВБ проведет в Баку семинар - региональный менеджер Экономика 13:53
Обнародована перевалка портами Турции грузов из Нидерландов в январе 2022 г. Турция 13:45
В Азербайджан прибыла группа врачей из Турции для осмотра ветеранов войны (ФОТО) Общество 13:43
В минтруда Азербайджана рассказали о планах по расширению цифровой инфраструктуры Экономика 13:41
Виновные в Ходжалинском геноциде должны быть привлечены к ответственности – азербайджанский депутат Политика 13:32
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 13:19
Завтра в Баку временно изменят схему движения ряда автобусных маршрутов – БТА Общество 13:17
Милли Меджлис принял заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 13:12
Доходы карбамидного завода SOCAR выросли в шесть раз Энергетика 13:11
Карбамидный завод SOCAR утроил объём производства Энергетика 13:05
В Университете АДА состоялось международное мероприятие «Признай ради примирения» (ФОТО) Общество 13:03
Экспорты SOCAR Carbamide выросли в 4 раза Энергетика 12:57
В SOCAR Carbamide назвали сроки полного погашения кредита Энергетика 12:56
В столице Азербайджана стартовал заключительный день соревнований 27-го Первенства страны и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике (ФОТО) Общество 12:50
Kapital Bank представит бизнесу решение мобильного POS-терминала - председатель правления Экономика 12:50
Грузия не присоединится к антироссийским санкциям - премьер Грузия 12:47
Армянское государство должно ответить за Ходжалы на юридическом уровне - Хикмет Гаджиев Политика 12:42
Обнародован Топ-5 стран - крупнейших импортеров ферросплавов из Грузии Грузия 12:31
44-дневная Отечественная война и трехсторонние заявления создали новые возможности в регионе– Джейхун Байрамов Политика 12:21
В Кяльбаджаре, Шуше и Ходжавенде обнаружены массовые захоронения – Джейхун Байрамов Политика 12:13
В России за сутки госпитализировали 14 937 человек с коронавирусом Россия 12:11
Туркменистан работает над созданием коридора для доступа к ближневосточным портам Транспорт 12:10
AccessBank объявляет тендер Экономика 12:02
Ходжалинский геноцид – наглядный пример расистской политики Армении – Джейхун Байрамов Политика 11:59
Продовольственный рынок Грузии станет более конкурентоспособным благодаря международной поддержке (Эксклюзив) Грузия 11:51
"Дочка" казахстанской нефтяной компании привлечет услуги по ремонту скважин Казахстан 11:46
Граждане Азербайджана могут выехать из Украины в Молдову наземным путем – МИД Политика 11:45
Товарооборот между Россией и Таджикистаном за 2021 год превысил допандемийный уровень Таджикистан 11:35
В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания Политика 11:28
В Азербайджане налоговые поступления в 2021 г. превысили прогноз на 117,6% - Госналоговая служба Экономика 11:18
Назначен новый глава МВД Казахстана Казахстан 11:16
В Киеве объявлена воздушная тревога Европа 11:08
Страницы как белый холст – Почему гитарист легендарной "Гая" рисовал в книгах? (ФОТО) Культура 11:05
Следующие четыре года станут новым этапом стратегического развития экономики Азербайджана - Микаил Джаббаров Экономика 11:01
Правительство Узбекистана и ООН завершают первую совместную программу Фонда ЦУР Узбекистан 10:58
Снайперы азербайджанской армии совершенствуют огневую подготовку (ВИДЕО) Общество 10:56
Грузия значительно увеличила импорт угля из Казахстана Грузия 10:53
Названа перевалка грузов третьим по величине портом Турции Турция 10:49
Iran Air готова организовать вывозные рейсы для граждан Ирана на Украине Экономика 10:45
Все новости