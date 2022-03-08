Вугар Иманов рассказал на Mədəniyyət TV о новом проекте АМИ Trend "Я родился в Шуше" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов стал гостем передачи Səhərçağı на телеканале Mədəniyyət TV. В беседе с телеведущей Гюнай Новрузгызы он рассказал о проекте "Я родился в Шуше", представленном в рамках "Года города Шуша".

Новый проект "Я родился в Шуше" посвящен знаменитостям, а также личностям, не столь широко известным общественности, интересным фактам из их жизни, деятельности и творчеству.

Первые материалы проекта можно посмотреть по ссылкам:

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3553907.html

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3559467.html