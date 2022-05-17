В Баку прошло мероприятие "Гейдар Алиев и наши музеи" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Мемориальном музее Наримана Нариманова при Главном управлении культуры города Баку прошло мероприятие "Гейдар Алиев и наши музеи", приуроченное к Международному дню музеев, отмечаемому 18 мая, сообщили Trend Life в управлении.

Основной целью мероприятия было почтить память общенационального лидера Гейдара Алиева, рассказать о проделанной им как главой государства и гражданином масштабной работе по созданию в республике широкой сети музеев, по охране и сохранению духовных ценностей нашего народа.

На мероприятии присутствовали начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, народный поэт Нариман Гасанзаде, профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор исторических наук, президент Ассоциации культуры Азербайджана "Симург" Фуад Мамедов, заслуженный работник культуры, главный хранитель ОАО "Азерхалча" Наиля Рагимова, преподаватели и студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

В своем выступлении директор музея Ляман Гусейнова отметила, что общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание музейному делу, сохранению материально-культурного наследия в Азербайджане.

Далее были продемонстрированы видеоматериалы на тему "Гейдар Алиев и культура Азербайджана".

Народный поэт Нариман Гасанзаде и профессор Фуад Мамедов рассказали о внимании и заботе, которые великий лидер Гейдар Алиев уделял представителям интеллигенции и искусства, отметив его бесценную роль в развитии и процветании культуры Азербайджана.

Ибрагим Алиев подчеркнул, что создание мемориальных музеев, домов-музеев является показателем высокой заботы и внимания Гейдара Алиева к деятельности, наследию и увековечению памяти известных личностей.

Было отмечено, что музеи являются своеобразными хранителями нашей истории, и наш главный долг - сохранять и развивать их.

Далее учащиеся средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля исполнили мугамы "Баяты-Шираз" и "Карабах шикестеси", а ведущая Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Сямра Алиева прочитала стихотворение Наримана Гасанзаде "Азербайджан".