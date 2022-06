İnvestor Breakfast в Баку – от инноваций и маркетплейса до метавселенной настоящего и будущего (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Four Seasons Hotel Baku прошла встреча основателей нескольких зарубежных технологических и инновационных компаний под названием İnvestor Breakfast, которые стали специальными гостями Гран-при Азербайджана "Формулы-1", сообщает Trend.

На открытии советник председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Азер Байрамов (служба ASAN) отметил, что миссия агентства заключается в обеспечении координации деятельности государственных учреждений, работающих в сервисных центрах, мониторинге и оценке, интеграции информационных баз государственных органов, ускорении процесса организации электронных услуг и совершенствовании системы управления в этой области. Со стороны службы ASAN создана необходимая инфраструктура и условия для онлайн предоставления государственных услуг населению и предпринимателям страны, оказывается поддержка развитию инновационной экосистемы Азербайджана. Служба ASAN - очень практичный социально-инновационный проект, интеллектуальный продукт Азербайджана, который с интересом встречают в мире, международные организации советуют своим странам-членам модель ASAN, ряд государств изучает опыт нашей страны в данной сфере и внедряет его.

Далее были представлены презентационные проекты, сопровождающиеся слайдами. Со-основатель международного сервиса по бронированию трансферов GetTransfer.com Александр Сапов рассказал о деятельности крупнейшего мирового маркетплейса для путешествий, где можно заказать трансфер и машину с водителем. Успешная бизнес-модели, подтвержденная годами, обеспечивает лучшие условия как для пассажиров, предоставляя комфорт и безопасность, так и для водителей и партнеров компании. Не случайно, что компания созданная в 2015 году, ныне представлена в более 180 странах мира, сотрудничает с более 100 тысячами транспортных компаний и работает в более 1000 аэропортов мира. Компания предоставляет возможность заказа трансфера в любой точке мира, VIP-трансфера, аренды авто или автобуса с водителем с высоким качеством сервиса и гарантией лучшей цены. На азербайджанском рынке GetTransfer.com сотрудничает с туристическими компаниями с 2016 года и зарекомендовала себя как надежный партнер.

"В Азербайджане активно развивающаяся экономика и создан благоприятный инвестиционный климат. Здесь у компании порядка 50-60 тысяч клиентов и 1000 водителей. Маркетплейс, активно расширяющийся на рынок туристических такси, предлагает лучшие ценовые предложения. Ныне мы предлагаем фактически революционные услуги в сфере логистики и туристического бизнеса с самыми низкими комиссионными в 5%, в отличие от других компаний, где этот показатель составляет от 25 до 45 %. Это значительно влияет на заработок водителя и повышает его престиж, становясь важным социальным фактором повышения благосостояния водителей. Более того, для избранных партнеров есть возможность снизить 5% комиссионные вплоть до 0%. Данная презентация рассчитана на значительное расширение деятельности в стране", - сказал Александр Сапов.

Основатель GetExperience.com Александр Першиков рассказал о первом в мире маркетплейсе экспириенсов, основанного по принципу торгов оффлайн, онлайн, в играх и метавселенных, где можно делать ставки в зависимости от бюджета, а поставщики экспириенсов соревнуются за значительную экономию времени и денег. Было уделено внимание пяти основным моментам – fashion and shopping, sports and entertainment, marketing, real estate, education, travel and experiences.

Будущий мир в шлемах или очках виртуальной реальности уже наступил и внедряемые инновации приводят к воплощению мечты. Например, в метавселенной, постоянно действующем виртуальном пространстве, люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары, с помощью технологий виртуальной реальности. Метавселенные уже присутствуют на ряде платформ и видеоиграх. Не выходя из дома, можно отправиться в увлекательное путешествие и увидеть любую точку мира. Окружить свой интерьер дома и даже вид из окна желаемыми картинами. Мода и шоппинг, спорт и развлечения, маркетинг и недвижимость, образование и приключения в виртуальном мире – все это не только становится современным трендом, но и становится бизнесом.

"Безграничное воплощение желаемого и фантазий! Возможно для кого то это фантастическое будущее, но для нас уже реальность. Ведь было же время, например, когда мы говорили другу с другом без телефона, и не могли общаться на расстоянии. Потом появился домашний телефон, потом мобильный, теперь многофункциональные гаджеты и смартфоны, без которых немыслима жизнь. У нас вы можете отправиться в экспириенс по реальному миру, в онлайн-путешествие, где гидами могут стать даже звезды Голливуда, а также в игровые вселенные и в зарождающийся новый тип путешествий – метаверсы, можно оказаться и в цифровом мире моде с известными дизайнерами. А метавселенная – это естественное продолжение для многих оффланй бизнесов их деятельности, но уже в виртуальном пространстве. Пройдет время и мы будем воспринимать метавселенную как часть мира, в котором мы живем и будем жить. Формируется новый рынок и мы увидим новые профессии, новые возможности и большие инвестиции, которые уже приносят прибыль", - сказал Александр Першиков.

Гости узнали о новых инвестиционных возможностях, включая NFT, и приняли участие дискуссиях о том, как привычные индустрии, в том числе туризм, трансформируются в связи с появлением метавселенных.

Партнер VNTR Capital Тимур Ахметжанов рассказал об инвестиционном синдикате и сообществе инвесторов, ориентированных на инвестиции в быстрорастущие стартапы. А также об Ampere - крипто-необанке, объединяющим банковское дело и крипто для малого и среднего бизнеса в Великобритании и Европе.