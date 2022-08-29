Проведен первый в Азербайджане летний джаз-лагерь Summer Jazz Camp (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский джазовый фестиваль при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана организовал первый в стране летний джаз-лагерь Summer Jazz Camp, cообщила Trend Life автор идеи проекта, директор фестиваля, член Европейской ассоциации джаза Лейла Эфендиева.

Проект осуществлялся в Гахском районе с 24 по 29 августа.

Целью организации лагеря было привлечение молодежи к джазу, получение ею навыков совместной командной работы, повышение спортивного уровня. В программу летнего джаз-лагеря входили ежедневные уроки джаза от профессиональных музыкантов, спортивные и интеллектуальные игры, просмотры фильмов на тематику джаза, круглые столы, экскурсии и поход в горы.

"Семинары, диспуты, музыкальные баттлы, игра "Найди музыкальное произведение" и ночные джазовые вечеринки прошли на ура. Следует отметить, что для участия в Summer Jazz Camp молодые люди прошли отборочный тур, и по решению оргкомитета Бакинского джаз-фестиваля из 79 музыкантов был выбран 41. Среди участников были начинающие музыканты, выпускники Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской национальной консерватории, участники и победители конкурса "I am Jazzman", организованного в рамках Бакинского джаз-фестиваля в предыдущие годы", - отметила Лейла Эфендиева.

Летний джаз-лагерь для молодых джазовых исполнителей стартовал в Гахском Олимпийском спортивном комплексе. В рамках проекта джазмен, саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов, джазовый пианист и преподаватель Ровшан Рзаев, джаз-вокалистка и куратор конкурса молодых исполнителей Эльнара Гасанли провели теоретические и практические занятия для исполнителей на духовых инструментах, клавишных и вокалистов. Для молодежи был также организован мастер-класс художницы Людмилы Рзаевой. Завершился проект концертной программой для жителей Гахского района в центральном парке города.