Скончалась актриса Фаргана Гулиева

БАКУ /Trend Life/ - Скончалась киноактриса, педагог, член Союза кинематографистов Азербайджана Фаргана Гулиева, сообщили Trend Life в Союзе.

Фаргана Гулиева родилась 29 апреля 1957 года. В 1975-1979 годах проходила обучение на актерском отделении Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).

Она снялась во многих фильмах производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, среди которых "Подожди меня", "Серебристый фургон", "Два чужих человека" и другие. Актриса принимала участие в озвучивании анимационных фильмов.

Занималась педагогической деятельностью в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, Бакинской академии хореографии, преподавала на тему искусства театра и кино.

Allah rəhmət eləsin!