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Скончалась актриса Фаргана Гулиева

Социум Материалы 22 сентября 2022 13:48 (UTC +04:00)
Скончалась актриса Фаргана Гулиева

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Скончалась киноактриса, педагог, член Союза кинематографистов Азербайджана Фаргана Гулиева, сообщили Trend Life в Союзе.

Фаргана Гулиева родилась 29 апреля 1957 года. В 1975-1979 годах проходила обучение на актерском отделении Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).

Она снялась во многих фильмах производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, среди которых "Подожди меня", "Серебристый фургон", "Два чужих человека" и другие. Актриса принимала участие в озвучивании анимационных фильмов.

Занималась педагогической деятельностью в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, Бакинской академии хореографии, преподавала на тему искусства театра и кино.

Allah rəhmət eləsin!

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