Влюбленные в Победоносный Азербайджан - дружеский вечер в Мюнхене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском Доме в Мюнхене прошла дружеская встреча выходцев из Азербайджана с азербайджанским режиссёром Руфатом Асадовым и гостями из Израиля – членами правления Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Егяной Сальман, Шаулем Симан-Товом и поэтом Михаилом Сальманом, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

На открытии председатель азербайджанской общины Мюнхена Саттар Керимов поздравил израильских гостей с тем, что в их стране открывается посольство Азербайджана, отметив, что эту радостную весть ждали все друзья Азербайджана и Израиля.

Директор Азербайджанского культурного центра (АКЦ) Егяна Сальман поблагодарила руководителей мюнхенской азербайджанской общины и организаторов вечера за приглашение и тёплый приём, сказав, что где бы ни жили выходцы из Азербайджана, они навсегда сохранят дружественные связи между собой. Говоря о значении открытия посольства Азербайджана в Израиле, Егяна Сальман отметила, что с момента восстановления своей независимости Азербайджан установил дипломатические отношения с Израилем и на протяжении тридцати лет эти связи постоянно развиваются и укрепляются. Было подчеркнуто, что открытие посольства Азербайджана в Израиле станет началом нового этапа развития взаимовыгодных отношений между двумя странами.

Далее состоялся творческий вечер члена Союза писателей Израиля и почётного члена Союза писателей Азербайджана Михаила Сальмана. Поэт родился в Баку, окончил исторический факультет Бакинского государственного университета, и уже в зрелом возрасте вместе с семьёй переехал в Израиль. Живя в Израиле, Михаил выпустил пять сборников стихотворений и афоризмов, написал несколько тысяч стихотворений

Гости встречи с большим интересом слушали и долго не отпускали поэта со сцены. Михаил Сальман преподнёс азербайджанской и горско-еврейской общинам города Мюнхен несколько своих книг, в числе которых "Влюблённый в Азербайджан", "Победоносный Азербайджан" и другие.

Вечер продолжил известный азербайджанский режиссёр Руфат Асадов, который рассказал о том, как дружно живут в Азербайджане люди разных национальностей и различных вероисповеданий. Был продемонстрирован документальный фильм Руфата Асадова "Путь к храму", посвящённый теме толерантности азербайджанского народа.

Руководитель Центра сохранения и развития национальных традиций, самобытности языка, культурного и исторического наследия горских евреев "Sholumi" Шауль Симан-Тов преподнёс в дар присутствующей на этом вечере руководительнице Азербайджанского Дома Мюнхена Фирузе Юшваевой более ста книг горско-еврейских авторов на русском, азербайджанском и языке джуури от имени Фонда СТМЭГИ, а также книги, выпущенные руководимым им Центром, и пожелал успешной деятельности как азербайджанской, так и горско-еврейской общинам столицы Баварии.

Вечер завершило застолье, которое было подготовлено одним из самых активных деятелей горско-еврейской общины города Эмином Салимовым.

Прощаясь, гости и хозяева вечера обменивались сувенирами, делились впечатлениями и строили планы на дальнейшее сотрудничество.

Фото - Вюсал Назимоглу