Скончался известный дирижер Кязым Аливердибеков

БАКУ /Trend Life/ - На 89 году жизни скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный дирижер Кязым Аливердибеков, сообщили Trend Life в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

Церемония прощания с дирижером пройдет 20 декабря с 13:00 по 14:00 в мечети Тезепир в Баку.

Кязым Аливердибеков родился 27 ноября 1934 года в Баку. В 1959 году окончил факультет хорового дирижирования Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия им. Узеира Гаджибейли). В 1958-1960 годах работал дирижером в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии (сейчас – Азербайджанский государственный академический музыкальный театр). Затем продолжил деятельность в качестве дирижера в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, где проработал с 1960 по 1995 годы.

В 1996-2005 годах преподавал в консерватории в турецком городе Измир, и в то же время был дирижером студенческого симфонического оркестра. В 2006 году Кязым Аливердибеков вернулся на Родину и до 2010 года работал в Театре оперы и балета.

Allah rəhmət eləsin!