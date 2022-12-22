Скончался прославленный тарист, народный артист Азербайджана Фикрет Вердиев

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 76 году жизни после продолжительной болезни скончался прославленный тарист, педагог, народный артист Азербайджан Фикрет Вердиев, сообщили Trend Life из семьи музыканта.

Фикрет Сулейман оглу Вердиев родился 2 сентября 1947 года в городе Гянджа. С детских лет у него была большая любовь к национальной музыке и в 10-летнем возрасте начал обучаться в классе тара музыкальной школы №1 Гянджи. В 1962 году продолжил обучение в классе тара средней музыкальной школы Гянджи имени Ганбара Гусейнли. Одновременно возглавлял самодеятельные коллективы Дома пионеров и школьников и Дома культуры. Выступая с 13-ти лет как соло, так и в ансамблях мечтал о создании своего коллектива. В 1960 году, возглавляемый им коллектив, стал победителем республиканского конкурса среди пионеров и школьников. Будучи студентом, приступил к преподавательской деятельности в музыкальных школах Гянджи и Дашкесанского района. В 1966 году поступил на факультет народного исполнителя и дирижера тара Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, обучался в классе Адиля Герайа. В 1969 году в Гяндже создает ансамбль народных инструментов "Гёй-гёль" и с большим успехом выступает не только в стране, но и за рубежом, коллектив удостаивается международных наград и почетных дипломов. В этом ансамбле выступали такие известные исполнители как Шовкет Алекперова, Зейнаб Ханларова, Рубаба Мурадова, Назакет Теймурова, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Ниса Гасымова, Сакина Исмайлова, Кямаля Рагимли, Ариф Бабаев, Ислам Рзаев, Джанали Акперов, Мамедбагир Багирзаде, Эльмира Рагимова, Баба Махмудоглу и другие. Одновременно, ведет преподавательскую деятельность в средней музыкальной школе Гянджи имени Ганбара Гусейнли.

Начиная с 1972 года, к ансамблю приходит всенародная любовь и слава, чему способствует успешные выступления с Зейнаб Ханларовой. В 1977 году ансамблю присуждается статус – Государственный ансамбль песни и танца. В 1982 году Зейнаб Ханларова приглашает Фикрета Вердиева в качестве концертмейстера в свой новый ансамбль, вместе с которым совершает гастроли в более чем сорок стран мира.

В 1990 году на базе ансамбля "Гёй-гёль" Фикрет Вердиев создает Гянджинскую государственную филармонию, а затем оркестр народных инструментов и камерный оркестр. Организует также в Баку концерты Михаила Боярского и Мушарраф Акай.

В 2001 году создает ансамбль песни и танца "Нефтчи" при Бакинском нефтеперерабатывающем заводе, в который привлекает таких исполнителей как Кенуль Хасиева, Айгюн Байрамова, Ровшан Бехджати, Самир Джафаров, Фейруз Сахавет, Сабир Абдуллаев, Теййуб Аслан и другие. Этот коллектив также с успехом выступает с концертами.

Был женат на дочери великого исполнителя мугама Хана Шушинского, прямого потомка основателя Карабахского ханства Панах Али хана Джаваншира – Бейимханым Джаваншировой-Вердиевой, у него две дочери, один сын, четыре внука.

Allah rəhmət eləsin