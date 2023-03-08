На 59 году жизни скончалась писательница Азада Гусейнова

БАКУ /Trend Life/ - На 59 году жизни после продолжительной болезни скончалась член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, председатель Общественного объединения "Кавказ-Медиа", доктор философских наук, писательница, поэтесса Азада-Талех Аббасгызы (Гусейнова), сообщает Trend Life

Азада-Талех Аббасгызы (Азада Гусейнова) родилась 26 февраля 1964 году в Гяндже. Семья родом из региона Борчалы (Грузия). Выпускница Азербайджанского государственного медицинского института. Член Общества европейских кардиологов, Евразийской федераций художественной культуры и науки, Международного союза литераторов "Гюлистан", Объединения интеллигенции Грузия-Азербайджан. Президентский стипендиат. Наряду с профессиональной деятельностью активно занималась журналистикой, публиковалась в ряде СМИ, была главным редактором и основателем изданий "Борчалы", "Кардиология", "Власть и время", "Кавказ пресс", директором Xalq TV и QafqazMedia TV, учредителем ежегодной премии "Кавказ-Медиа". Автор около тридцати книг - ее произведения вошли в антологии 16 стран на русском, английском, грузинском, немецком, узбекском, персидском, арабском и других языках. В произведениях автора раскрываются морально-нравственные ценности общества, основное внимание уделено воспитанию чувства патриотизма и любви к родине. Писательнице были посвящены три книги. Автор около шестидесяти научных работ, двух методических пособий и патентов. Возглавляемое ею Общественное объединение "Кавказ-Медиа" провел около пятисот мероприятий и благотворительных акций.

Allah rəhmət eləsin