В Баку представлены итоги проекта с участием ветеранов Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось подведение итогов проекта "Özümüzü kəşf edək" (Познаем себя), реализованного ОО "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью" при поддержке Фонда молодежи Азербайджана, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители государственных и социальных служб, НПО, спорта и ветераны Карабахской войны.

Гостям был представлен видеоматериал проекта "Özümüzü kəşf edək", в котором на протяжении трех месяцев принимали участие более 250 детей и подростков с ограниченными физическими возможностями. В рамках проекта были организованы мероприятия по психологический помощи, изучению английского языка, организованы визиты в центры культуры и встречи с ветеранами Карабахской войны.

Выступившие депутаты Милли Меджлиса Вугар Искендеров, Мушфиг Мамедли, 26-кратный чемпион мира по кикбоксингу Эдуард Мамедов, представители различных структур и ветераны Карабахской войны отметили важность реализации подобных проектов.

Председатель ОО "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью", трехкратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по тхэквондо, заслуженный мастер спорта Айнур Мамедова отметила важность дальнейшего развития адаптивной физической культуры. Эта область включает в себя комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными физическими возможностями, преодоление психологических барьеров, осознание необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. При этом в современном обществе очень важна инклюзия - включение в активную жизнь социума. Главная идея инклюзивного спорта - не борьба за победу и результат, а объединение людей с инвалидностью и без, расширение границ и возможностей тех и других. Под ним обычно подразумевают любительские тренировки и соревнования, а не профессиональный и паралимпийский спорт.