В Баку состоялась научно-практическая конференция "Феномен Гейдара Алиева в современной азербайджанской архитектуре" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Союза архитекторов Азербайджана, Азербайджанского архитектурно-строительного университета и Бакинского академического центра Международной академии архитектуры, при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре была проведена научно-практическая конференция на тему “Феномен Гейдара Алиева в современной азербайджанской архитектуре”, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Вначале участники конференции посетили Аллею почетного захоронения и возложили венки и цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и академикаЗарифы Алиевой. Перед началом конференции ее участники ознакомились с выставкой "Феномен Гейдара Алиева в современной азербайджанской архитектуре", организованной в фойе отеля Four Seasons.

На открытии конференции прозвучал Гимн Азербайджана. Председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, руководитель Бакинского академического центра Международной академии архитектуры, профессор Эльбай Гасымзаде отметил значимость проведения конференции в "Год Гейдара Алиева", год 100-летия общенационального лидера. Был представлен доклад "Феномен Гейдара Алиева в азербайджанской архитектуре".

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев подчеркнул начало качественно новой эпохи в развитии градостроительства и архитектуры в стране в период руководства Азербайджаном великим лидером Гейдаром Алиевым.

Ректор Азербайджанского архитектурно-строительного университета (АзАСУ), первый секретарь Союза архитекторов Азербайджана (САА), профессор Гюльчохра Мамедова выступила с докладом "Гейдар Алиев и архитектурная деятельность в Азербайджане".

Доклад "Гейдар Алиев и культурное наследие Азербайджана" представила заместитель начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Кенуль Джафарова. Доклад сопровождался слайдами.

Были также представлены доклады - "Современное градостроительство Азербайджана как продолжение социальной политики Гейдара Алиева" доцента кафедры "Архитектурное проектирование и градостроительство" АзАСУ, члена правления САА Шахлы Гахрамановой, "Особенности развития общественных пространств современного города" доцента кафедры "Архитектурное проектирование и градостроительство" АзАСУ Нармин Юсифли, "Социально-культурные проблемы развития городских поселений Горно-Ширванского экономического района" докторанта кафедры "Архитектурное проектирование и градостроительство" АзАСУ, секретаря САА Шейды Новруззаде, "Архитектор современной истории Азербайджана" начальника Главного управления строительства МЧС Азербайджана, секретаря САА, доктора философии по архитектуре, доцента Руфата Агазаде, "Вызовы и цели градостроительства в городах с историческими центрами" завсектором Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана, члена правления САА Айтадж Акбарли, "Развитие архитектуры Азербайджана 1970-80-х годов" завкафедрой "История и теория архитектуры" Института архитектуры и искусства НАНА, доктора в области архитектуры,профессора Раихи Аманзаде, "Организация современных информационных систем в современном градостроительстве Азербайджана" аспиранта кафедры "Архитектурное проектирование и градостроительство" АзАСУ Нахида Зейналова и т.д.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель заведующего отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Магеррам Ахмедов, председатель комитета парламента по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, член комитета парламента по труду и социальной политике, член комитета по здравоохранению Солтан Мамедов, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рияд Гасымов и другие официальные лица.