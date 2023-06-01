Азербайджанские повара привезли из России 13 золотых медалей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Команда азербайджанских кулинаров, в состав которой вошли члены Ассоциации национальной кулинарии, приняла участие в международном состязании по халяльной кухне, которое прошло в Казани (Республика Татарстан, Россия), сообщили Trend Life в Ассоциации.

В кулинарном состязании приняли участие 15 команд, представляющих Азербайджан, Турцию, Иран, Тунис, Кыргызстан, Узбекистан, Россию и другие страны.

Вначале повара из пяти стран - Азербайджана, Турции, Ирана, Узбекистана и Алжира представили блюда своей национальной кухни в выделенных для этого ресторанах. Азербайджанская команда представила национальные блюда в ресторане "Татарская усадьба". Мероприятие "Дни азербайджанской кухни" было посвящено 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

На мероприятии также прозвучала азербайджанская национальная музыка, были исполнены танцевальные номера. Вниманию гостей были представлены книги "Qarabağ mətbəxinin inciləri" ("Жемчужины Карабахской кухни"), "Dolmalar. 381 çeşid" (Долма. 381 разновидность), "Кухня любви" и "Кулинарная культура Азербайджана".

За проведение данного мероприятия команда Азербайджана была награждена золотыми медалями (7 участникам команды были вручены 7 золотых медалей).

Далее прошло международное кулинарное состязание. В целом в командных и личных состязаниях азербайджанские повара завоевали Кубок (2 место), 13 золотых, 12 серебряных и одну бронзовую медали.

В состав команды вошли Зия Шахбазов (капитан команды), Симузар Сулейманова, Ройал Бахышев, Амид Мирзоев, Самир Аскеров, Эльмаз Ахмедов и Сайяр Асадов.

В мероприятии в качестве председателя международного жюри принял участие президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана и Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS), член Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (WACS), заслуженный работник культуры Таир Амирасланов.