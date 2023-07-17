Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)

Социум Материалы 17 июля 2023 16:07 (UTC +04:00)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр кукол имени Абдуллы Шаига завершил 91-й театральный сезон церемонией награждения "Друг театра" представителям СМИ, сообщает Trend Life. Мероприятие было также приурочено ко Дню национальной печати, который отмечается в Азербайджане ежегодно 22 июля - в день выпуска в 1875 году первого печатного издания, газеты "Экинчи" (Əkinçi, Пахарь) на азербайджанском языке выдающимся просветителем Гасан-беком Зардаби.

На открытии директор театра, заслуженный работник культуры Азербайджанской Республики Рашад Ахмедзаде отметил, что в этом году отмечается 150-летие азербайджанского профессионального национального театра, рассказав о деятельности, реализованных проектах и успехах театра за текущий сезон, поделился планами на будущее. Рашад Ахмедзаде поздравил журналистов с наступающим праздником и пожелал дальнейших успехов.

Премией "Друг театра" были отмечены около сорока представителей СМИ, а также публицисты, писатели и общественные деятели, которые на протяжении текущего театрального сезона внесли свой вклад в пропаганду национального театрального кукольного искусства. Среди них был и корреспондент Trend Джани Бабаева.

"Среди верных друзей Азербайджанского государственного театра кукол есть профессионалы и связанные с нашей культурой личности, благодаря которым наша деятельность всегда находится в центре внимания. Писать о национальной культуре, с любовью относиться к театру, неуклонно продвигать ценности требует не только профессионализма, но и высокого вкуса и искренних чувств. Все вы являетесь мостом между нашим театром и широкой общественностью, театралами и любителями искусства во имя прославления нашей богатой культуры", - отметил Рашад Ахмедзаде.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере.

Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости