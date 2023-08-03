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Министр культуры Азербайджана провел встречу с коллегой из Узбекистана (ФОТО)

Социум Материалы 3 августа 2023 14:12 (UTC +04:00)
Министр культуры Азербайджана провел встречу с коллегой из Узбекистана (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Прошла встреча между министром культуры Азербайджана Адилем Керимли и министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, который находится в нашей стране в связи с проведением Дней культуры Узбекистана в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

На встрече было отмечено, что две страны имеют общую историю, культурные корни, схожие традиции.

Состоялось обсуждение вопросов углубления культурных связей стран, а также работы, проводимой в этом направлении. Было отмечено, что дружеские отношения между главами наших государств играют особую роль в успешном развитии двусторонних связей стран, в частности в сфере культуры.

Напомним, что Дни культуры Узбекистана проходят в столице Азербайджана 1-4 августа.

Министр культуры Азербайджана провел встречу с коллегой из Узбекистана (ФОТО)
Министр культуры Азербайджана провел встречу с коллегой из Узбекистана (ФОТО)
Министр культуры Азербайджана провел встречу с коллегой из Узбекистана (ФОТО)
Министр культуры Азербайджана провел встречу с коллегой из Узбекистана (ФОТО)
Министр культуры Азербайджана провел встречу с коллегой из Узбекистана (ФОТО)
Министр культуры Азербайджана провел встречу с коллегой из Узбекистана (ФОТО)
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