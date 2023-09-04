На языке детской литературы. В Москве прошел международный форум с участием представителей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве прошел Международный форум детской и юношеской книги "На языке детской литературы: сотрудничество стран СНГ и Грузии в сфере детской литературы и чтения" с участием представителей Азербайджана, сообщает Trend Life.

Азербайджан на форуме представляли секретарь Союза писателей Азербайджана Селим Бабуллаоглу, начальник отдела по работе с книжным оборотом и издательством министерства культуры Азербайджана Ислам Гусейнов, заместитель директора Республиканской детской библиотеки имени Фирудин бека Кочарли Захида Дадашева, художник - иллюстратор Нармина Абдуллаева и детская писательница, главный редактор издательского дома "Эверест", профессор Солмаз Аманова, которые выступили с различными докладами. По итогам форума была представлена "Антология литератур народов стран СНГ", в которую вошли и произведения азербайджанских писателей.

Форум был организован Российской государственной детской библиотекой совместно с Ассоциацией "Растим читателя" при поддержке министерства культуры России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ.

Форум, в котором приняли участие детские писатели, художники-иллюстраторы, дизайнеры детских книг, библиотекари, специалисты в области детской литературы и чтения, был посвящен детской литературе, переводу, иллюстрации и книжному дизайну, а также роли русского языка как основы межнационального общения. Спикеры из стран СНГ и Грузии поделились наиболее интересными просветительскими проектами и практиками в сфере детского и юношеского чтения.