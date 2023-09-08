В Баку прошла международная конференция, посвященная академику Наиле Велиханлы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана в Баку прошла 17-я конференция "Международное турецкое искусство, история и фольклор", сообщили Trend Life в музее.

Учитывая научные заслуги генерального директора Национального музея истории Азербайджана, кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", заслуженного деятеля науки, академика Наили Велиханлы, в текущем году конференция была посвящена ей.

Организаторами конференции выступили Университет Аднана Мендереса, который располагается в городе Айдын (Турция), Национальный музей истории Азербайджана и другие научно-исследовательские и образовательные учреждения.

В своих выступлениях на открытии конференции президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли, директор музея, академик Наиля Велиханлы, директор Института истории имени Aббасгулу Ага Бакиханова, профессор Керим Шукюров, заместитель директора по научной работе музея, доцент, доктор исторических наук Фархад Джаббаров, профессор Университета Аднана Мендереса Ахмет Айтач и профессор Университета Сельчук (Конья, Турция) Осман Кундураджи отметили важность данной конференции. Было подчеркнуто, что доклады на различные темы, зачитанные в ходе мероприятия, станут источником исследований в будущем.

С докладами (очно и онлайн) выступили ученые из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Украины, Албании, Ирана, Туркменистана, России, Молдовы, Индии.

После пленарного заседания была представлена художественная часть, в ходе которой было продемонстрировано дефиле "Национальные костюмы Азербайджана", прозвучали музыкальные композиции в исполнении молодых музыкантов.

В завершение участникам были вручены сертификаты. Кроме того, гостям из Турции были вручены подарки от имени музея.

Напомним, что в 2017 году в Национальном музее истории Азербайджана прошла VII конференция "Международное турецкое искусство, история и фольклор".