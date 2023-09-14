В Баку прошел торжественный вечер, посвященный Дню независимости Узбекистана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел торжественный вечер, посвященный 32-летию независимости Узбекистана, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, главы дипломатических миссий.

На открытии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Узбекистана.

Выступившие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов отметили высокий уровень развития между странами во всех сферах, братские отношения стран.

Бахром Ашрафханов подчеркнул, что благодаря деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева двусторонние отношения стран вышли на качественно новый уровень, создан плодотворный механизм взаимного сотрудничества между братскими народами, реализуются значимые проекты, и каждый взаимный визит глав наших государств вписывается в летопись стран как очередное историческое событие, и это стало доброй традицией.

"За годы независимости Узбекистан прошел свой славный путь прогресса, укрепил свою экономику и промышленность, туристический потенциал, превратился в демократическое, общественное государство с развитым гражданским обществом. За прошедшие годы наша страна укрепила позиции важного субъекта мирового сообщества, расширила круг зарубежных партнеров, среди которых Азербайджан занимает особое место.

Сегодня под руководством нашего Президента Шавката Мирзиёева народ Узбекистана, уважая своих великих предков, традиции, продолжает свой путь развития и строит новый Узбекистан. Стремительное развитие узбекско-азербайджанских отношений на основе общей истории, традиций, религии, близости языка, взаимной любви и доверия вызывает у меня чувство радости и удовлетворения.

Сегодня мы с большой гордостью можем отметить, что взаимовыгодные связи между нашими странами переживают пик своего развития, братские связи между народами Узбекистана и Азербайджана укрепляются с каждым днем. Наши отношения продолжают стремительно развиваться во всех направлениях.

В будущем мы станем свидетелями следующих контактов на высоком уровне. Мы уверены, что их результаты будут отвечать долгосрочным интересам Узбекистана и Азербайджана и послужат дальнейшему укреплению братских связей между нашими народами.

Уверен, что настоящие братские отношения будут и впредь развиваться в интересах наших стран, а также во имя мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Центральной Азии", - отметил Бахром Ашрафханов.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев поздравил с национальным праздником Республики Узбекистан – Днем независимости, отметив, что Узбекистан, придерживаясь традиций и принципов государственности, уверенно движется вперед по пути социально-экономического развития. В Азербайджане рады важным достижениям Узбекистана, его авторитету на международной арене и тем, что с каждым годом он добивается все больших успехов.

"Азербайджан и Узбекистан объединяют настоящие узы дружбы и братства. В современной истории основу двусторонних отношений между нашими странами заложили общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и первый Президент Узбекистана Ислам Каримов.

Сегодня совместными усилиями глав государств Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева стратегическое партнёрство Азербайджана и Узбекистана развивается по восходящей линии во всех направлениях. Между нашими странами установлены тесные отношения сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН, СНГ, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств. Личные доверительные отношения и постоянные контакты между главами государств играют ключевую роль в укреплении двусторонних отношений стран. В этом плане прошлый год был очень продуктивным. Так, Президент Азербайджана трижды посетил Узбекистан. Важнейшим из визитов стал государственный визит, ознаменовавшийся подписанием пакета документов. Подписанная главами государств Декларация об углублении стратегического партнерства и развитии всестороннего сотрудничества подняла наши отношения на качественно новый уровень.

В рамках визита в центре Ташкента также были открыты улица имени общенационального лидера Гейдара Алиева и его барельеф. Пользуясь случаем, хотел бы от имени правительства Азербайджана выразить благодарность за организацию на высоком уровне мероприятий, связанных со 100-летием Гейдара Алиева в Узбекистане в этом году. Гейдар Алиев был большим другом Узбекистана. Мы высоко ценим уважение и почтение, оказанные памяти Гейдара Алиева в Узбекистане.

В текущем году состоялись два визита Президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан, из них в ходе государственного визита в августе было подписано 20 документов. Хотел бы подчеркнуть важность подписанного главами государств «Соглашения о создании Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан». Создание Совета является ярким показателем высокого уровня отношений между нашими странами", - отметил Шахин Мустафаев.

Торгово-экономическое сотрудничество является одним из главных приоритетов наших межгосударственных отношений.

"В соответствии с задачами, поставленными главами наших государств, наши правительства прилагают последовательные усилия для максимальной реализации нашего богатого потенциала в этом направлении. Этой цели будет служить созданный некоторое время назад Совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом в 500 миллионов долларов. Очередное заседание Межправительственной комиссии состоялось в Шуше в июле. Комиссия детально проанализировала весь комплекс актуальных вопросов повестки дня нашего сотрудничества.

Мы придаем большое значение нашим отношениям в сфере транспорта и транзита. Достигнутые на уровне глав государств договорённости об увеличении грузопотоков являются для нас дорожной картой, и мы полны решимости прилагать совместные усилия в этом направлении. Мы также эффективно сотрудничаем в сферах нефти и газа, инвестиций, промышленности, хлопководства, шелководства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, в целом, по всем направлениям.

Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере является основой наших межгосударственных отношений. В августе в Азербайджане с большим успехом прошли Дни культуры Узбекистана. Азербайджанский зритель еще раз стал свидетелем высокого мастерства и таланта представителей братского узбекского народа. Основой нашего взаимодействия является огромная культурная база, и поэтому главы государств согласились, что подобные мероприятия должны проводиться регулярно. Потому что такого рода обмен служит укреплению отношений между людьми, и наши народы ближе узнают друг друга.

Выражаю уверенность, что под мудрым руководством глав наших государств мы успешно продолжим совместные усилия в направлении углубления азербайджано-узбекских отношений во всех сферах и расширения нашего сотрудничества", - отметил Шахин Мустафаев.

Гостям были представлены концертная программа, блюда узбекской национальной кухни, вернисаж о культуре и традициях Узбекистана.