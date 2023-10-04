Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова при содействии Министерства науки и образования Азербайджана и NG Creators Club состоялось мероприятие, посвященное творчеству знаменитого бакинца, писателя-фантаста Евгения Войскунского, сообщает Trend Life.

Приветствуя гостей, директор центра Анна Ибрагимбекова отметила, что это уже второе мероприятие, посвященное наследию писателей-фантастов города Баку и пригласила учащихся принять участие в очередном конкурсе на лучшее эссе по мотивам произведений нашего соотечественника Евгения Войскунского.

Следует отметить, что первое состязание среди школьников состоялось в 2022 году, где школьники представили свои работы членам жюри по мотивам фантастического рассказа Максуда Ибрагимбекова «Занятое место».

С поздравительным видеообращением к гостям обратился известный писатель-фантаст, бакинец Павел Амнуэль, отметив особые заслуги Войскунского в формировании научно-фантастической литературной школы города Баку в далекие 60-е годы. Писатель являлся тогда председателем Комиссии по научной фантастике Союза писателей Азербайджана.

С приветственным письмом Ассоциации Азербайджан-Израиль за подписью генерального директора Шауль Симан-тов и руководителя Иерусалимского отделения Александра Аграновского ознакомил присутствовавших руководитель организации в Азербайджане Вахид Байрамов. В письме были отмечены заслуги Евгения Войскунского и его соратника по перу Генриха Альтова в области творчества и изобретательности перед Азербайджаном.

Сын писателя Евгения Войскунского, преподаватель МГУ имени М.Ломоносова Александр Войскунский, представил презентацию об открытии Музея памяти писателя в городе Москва. Ученый-психолог рекомендовал юным участникам встречи, учащимся средней школы №1 города Баку, выпускником которой являлся писатель Евгений Войскунский, почаще обращаться к литературному наследию прошлого для формирования достойных целей будущего.

Выступившие представители творческой общественности страны - член Союза писателей Азербайджана, писатель-фантаст, обладатель медали Е.Войскунского Александр Хакимов и член Союза фотографов Азербайджана, арт-директор Рустам Гусейнов, председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина отметили значимость чтения научно-фантастической литературы для молодого поколения в целях стимулирования и развития творческого воображения в период эпохи цифровых технологий.

В завершении мероприятия директор NG Creators Club Натиг Алиев представил положение и условия очередного конкурса на лучшее эссе по мотивам произведения Войскунского "Формула невозможного", которое намечено провести при содействии Министерства науки и образования в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова в 2024 году.

Среди гостей были представитель Министерства науки и образования Маилхан Абдин, представитель Министерства культуры Кямран Мусаев, представитель Союза писателей Азербайджана, главный редактор газеты "Мир литературы" Эльмар Шейхзаде.