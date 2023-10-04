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Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)

Социум Материалы 4 октября 2023 16:06 (UTC +04:00)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова при содействии Министерства науки и образования Азербайджана и NG Creators Club состоялось мероприятие, посвященное творчеству знаменитого бакинца, писателя-фантаста Евгения Войскунского, сообщает Trend Life.

Приветствуя гостей, директор центра Анна Ибрагимбекова отметила, что это уже второе мероприятие, посвященное наследию писателей-фантастов города Баку и пригласила учащихся принять участие в очередном конкурсе на лучшее эссе по мотивам произведений нашего соотечественника Евгения Войскунского.

Следует отметить, что первое состязание среди школьников состоялось в 2022 году, где школьники представили свои работы членам жюри по мотивам фантастического рассказа Максуда Ибрагимбекова «Занятое место».

С поздравительным видеообращением к гостям обратился известный писатель-фантаст, бакинец Павел Амнуэль, отметив особые заслуги Войскунского в формировании научно-фантастической литературной школы города Баку в далекие 60-е годы. Писатель являлся тогда председателем Комиссии по научной фантастике Союза писателей Азербайджана.

С приветственным письмом Ассоциации Азербайджан-Израиль за подписью генерального директора Шауль Симан-тов и руководителя Иерусалимского отделения Александра Аграновского ознакомил присутствовавших руководитель организации в Азербайджане Вахид Байрамов. В письме были отмечены заслуги Евгения Войскунского и его соратника по перу Генриха Альтова в области творчества и изобретательности перед Азербайджаном.

Сын писателя Евгения Войскунского, преподаватель МГУ имени М.Ломоносова Александр Войскунский, представил презентацию об открытии Музея памяти писателя в городе Москва. Ученый-психолог рекомендовал юным участникам встречи, учащимся средней школы №1 города Баку, выпускником которой являлся писатель Евгений Войскунский, почаще обращаться к литературному наследию прошлого для формирования достойных целей будущего.

Выступившие представители творческой общественности страны - член Союза писателей Азербайджана, писатель-фантаст, обладатель медали Е.Войскунского Александр Хакимов и член Союза фотографов Азербайджана, арт-директор Рустам Гусейнов, председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина отметили значимость чтения научно-фантастической литературы для молодого поколения в целях стимулирования и развития творческого воображения в период эпохи цифровых технологий.

В завершении мероприятия директор NG Creators Club Натиг Алиев представил положение и условия очередного конкурса на лучшее эссе по мотивам произведения Войскунского "Формула невозможного", которое намечено провести при содействии Министерства науки и образования в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова в 2024 году.

Среди гостей были представитель Министерства науки и образования Маилхан Абдин, представитель Министерства культуры Кямран Мусаев, представитель Союза писателей Азербайджана, главный редактор газеты "Мир литературы" Эльмар Шейхзаде.

Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
Фантастическое наследие города Баку возвращается (ФОТО)
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