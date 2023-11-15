В Баку прошел трогательный вечер проекта "Слова Героев" с участием ветеранов Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта поэтессы Нигяр Гасанзаде "İgidlərin Sözü" (Слова Героев) прошел музыкально-поэтический вечер с участием ветеранов Карабахской войны, организованный по инициативе Международного фонда азербайджанцев мира, сообщает Trend Life.

Вечер под названием "Qayıdışın mübarək" был приурочен к третьей годовщине славной Победы Азербайджана в 44-дневной войне.

Вечер вызвал большой интерес, прошел при аншлаге, зрители сидели даже на ступенях зала центра. Среди гостей были семьи шехидов, ветераны Карабахской войны, деятели науки и культуры, представители творческой интеллигенции и молодежи. В фойе при поддержке Accent Group была представлена экспозиция проекта Азербайджанского телевидения "Döyüşən rəssamlar" (автор идеи – Ровшан Нихат) – художников Тарлана Эйвазова. Интигама Агаева, скульпторов Джавида Рахматова и Фарида Мамедова.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов.

Выступившие генеральный секретарь Международного фонда азербайджанцев мира, советник председателя Верховной Рады Украины, доктор юридических наук Хикмет Джавадов и соучредитель Международного фонда азербайджанцев мира, председатель Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзоев подчеркнули, что доблестной армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была одержана победа над армянскими оккупантами, восстановлена территориальная целостность страны. Имена героических сынов Азербайджана, битва за правое дело и истинный боевой дух вписаны в славную летопись страны.

На вечере впервые прозвучала песня "Клятва шехидов" на слова Арифа Абдуллазаде и музыку заслуженного деятеля искусств Джаваншира Гулиева. Выступил победитель международного конкурса мугама 2022 года Хазрат Азизли в сопровождении танцевального коллектива Səma.

Это был по-настоящему трогательный вечер, потому что свои стихи декламировали герои Карабахской войны, среди которых были Огуз Арпарслан, Мири Абдуллаев, Вюсал Хатамов, Эйваз Эйюб, Эмин Пири, Тамерлан Асадов, Эльчин Интигам, Ниджат Агаев, Керем Айдын, Гасан Кюр, Джавид Османов и Сабухи Гурбанов, а музыкальные композиции исполнили Мабуд Ахмедов, Фарид Атазаде и Идрис Гусейнов. Режиссер программы – Натиг Мухтаров.

На вечере также состоялась премьера песни "Qayıdışın mübarək" на слова Нигяр Гасанзаде и музыку Ханым Исмаилгызы, которую исполнила заслуженная артистка Лала Мамедова.

В заключение автор проектов "Söz" и "İqidlərin sözü", председатель комитета по культуре, образованию и гуманитарным вопросам Международного фонда азербайджанцев мира Нигяр Гасанзаде поблагодарила участников и гостей вечера, матерей шехидов и ветеранов, пригласив всех на сцену под овации зрителей.

Фото – Вугар Иманов.

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