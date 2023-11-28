Мурад Дадашов встретился с известными турецкими учеными в Xəzər TV (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В медиа-центре Xəzər прошла встреча генерального директора Xəzər TV, народного артиста Азербайджана Мурада Дадашова с известными турецкими учеными - профессором Принстонского, Оксфордского, Кембриджского и Венского университетов Илбером Ортайлы и членом Американской Национальной академии наук, Философского общества США и Российской академии наук, профессором Джалалом Шенгёром, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

На встрече, которая прошла в очень искренней обстановке, гости высказали признательность за высокий уровень гостеприимства и доброжелательность, поделились своими мыслями, познакомились с работой медиа-центра Xəzər. Почетным гостям был преподнесен памятный подарок, на котором была изображена Шушинская крепость.

Илбер Ортайлы и Джалал Шенгёр стали гостями передачи Xəbər ertəsi.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!