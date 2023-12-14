В Баку простились с народным артистом Рамизом Меликом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В мечети Гейдара в Баку прошла церемония прощания с народным артистом Азербайджана, лауреатом Государственной премии, кавалером ордена "Шохрат", известным актером театра и кино Рамизом Меликом, сообщает Trend Life.

Проводить народного артиста в последний путь пришли известные деятели культуры и искусства, коллеги, представители министерства культуры Азербайджана, родные и близкие Рамиза Мелика.

Рамиз Мелик скончался 14 декабря на 81 году жизни. Народный артист будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

Рамиз Мелик (Рамиз Меликов) родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет "Актер драмы и кино" Театрального института (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Учился у таких корифеев как Рза Тахмасиб, Тофиг Кязымов, Мелик Дадашов.

В 1967 году был принят в труппу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Воплотил на сцене яркие и разноплановые образы. Помимо актерской деятельности, Рамиз Мелик работал режиссером и ассистентом режиссера в нескольких спектаклях.

Allah rəhmət eləsin