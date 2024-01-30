В Ташкенте состоялась презентация книги "100 мгновений жизни Гейдара Алиева" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Посольство Азербайджана в Узбекистане, Азербайджанский культурный центр (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Ташкенте и Общество дружбы "Узбекистан-Азербайджан" провели в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами Гянджеви презентацию, напечатанной в Баку на русском языке книги Эмиля Насирли "100 мгновений жизни Гейдара Алиева", сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

На открытии исполнительный директор Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан", профессор Эркин Нуриддинов рассказал о жизни и деятели великого лидера Гейдара Алиева, подчеркнув большой вклад в развитие тюркского мира.

Ректор Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Гянджеви, профессор Абдугаппор Киргизбоев рассказал о заслугах Гейдара Алиева в достижении высокого уровня отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев рассказал о незаменимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом и отметил, что имя великого лидера Гейдара Алиева помнят с уважением не только в Азербайджане, но и во многих странах. Дипломат подчеркнул, что особые заслуги, оказанные им развитию страны за время пребывания на посту первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, члена Политбюро и первого заместителя председателя Совета министров Азербайджана, СССР и Президента независимой Азербайджанской Республики всегда высоко оцениваются. Посол сообщил о важности книги и подчеркнул, что сборник является ценным источником.

Посол также рассказал об успешной внутренней и внешней политике достойного продолжателя великого лидера - Президента Ильхама Алиева.

Профессор Нигина Шермухамедова, писатель Исмат Кучиев, член Центра духовности и просветительства Узбекистана, эксперт Жамиля Шермухамедова и другие оценили великого лидера Гейдара Алиева как всемирно известного политического деятеля.

Автор книги, главный редактор международного журнала "Мой Азербайджан", член-корреспондент Международной академии наук Эмиль Насирли рассказал о своей работе над книгой и поблагодарил организаторов презентации, посла Гусейна Гулиева и других лиц.

По итогам мероприятия послу Азербайджана в Узбекистане Гусейну Гулиеву была вручена специальная премия международного журнала "Мой Азербайджан", гостям вручены дипломы.

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