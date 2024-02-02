Прогулка на природе в Лянкяране с участием трехкратной чемпионки мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяране стартовал проект "Təbiət gəzintisində" (Прогулка на природе), который реализуется ОО "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью" при поддержке Фонда молодежи Азербайджана, сообщила Trend Life руководитель проекта, трехкратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по тхэквондо, заслуженный мастер спорта Айнур Мамедова.

Проект направлен на интеграцию в общество и эффективное проведение досуга молодежью с ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации, раскрытие их талантов и способностей. В рамках проекта были проведены тренинги по обучению рисованию и рукоделию. Участники вместе с родителями посмотрели спектакль "Шпион" Лянкяранского государственного драматического театра, посетили Лянкяранский историко-краеведческий музей, совершили прогулку по городу.

На протяжении трех месяцев будут проведены мероприятия в различных регионах страны, включающие в себя комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на социальную адаптацию людей с ограниченными физическими возможностями, преодоление ими психологических барьеров, осознание необходимости личного вклада в развитие общества.

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