В CineMastercard состоялась презентация фильма "Hayatla Barış" совместно с ОO "Футболистов-ампутантов" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В CineMastercard, расположенном в ТЦ Gənclik Mall в Баку, состоялась презентация турецкого биографического фильма "Hayatla Barış" (Жизнь с Барышем) совместно с Общественным объединением "Футболистов-ампутантов Азербайджана", сообщает Trend Life.

Почетными гостями на презентации стали ветераны Карабахской войны, представители ОО "Футболистов-ампутантов Азербайджана", получившие ранения в ходе 44-дневной Отечественной войны. Спортсмены Федерации почти два года участвуют в международных соревнованиях на уровне сборных.

Среди гостей были также представители Агентствa Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA). ANAMA – это организация, которая оказывает наибольшую поддержку ОО "Футболистов-ампутантов Азербайджана".

Режиссер фильма "Hayatla Barış" Экин Пандыр. В главных ролях - Танер Олмез, Назан Кесал и Бюлент Инал.

Коротко о фильме:

В результате несчастного случая в детстве Барыш Телли остался инвалидом, но это не помешало ему идти к своей цели. Барыш, потерявший в результате аварии правую ногу, побил рекорды Турции во многих областях спорта, от тенниса до легкой атлетики. Спортсмена, выигравшего множество чемпионатов Национальной команды по футболу для людей с ампутацией и ставшего бомбардиром, со временем стали называть Ampute Messi.

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