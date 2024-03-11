В Ташкенте прошел вечер, посвященный культурному наследию азербайджанского народа в Западном Азербайджане" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоялись мероприятие "Культурное наследие и памятники, созданные азербайджанским народом в Западном Азербайджане" и презентация документального фильма "Дерево поколений", сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

В фотоэкспозиции "Культурное наследие и памятники, созданные азербайджанским народом в Западном Азербайджане" отражены историко-религиозные памятники Азербайджана в регионах Иреван, Гёйча, Зангезур, Дарелаяз и др. Директор АКЦ Самир Аббасов рассказал о великой культуре и национальном наследии азербайджанского народа на протяжении тысячелетий в Западном Азербайджане. Было отмечено, что за столетний исторический период армяне осуществили несколько депортаций западных азербайджанцев с их исконных земель, что является исторической несправедливостью. "Их права должны быть восстановлены, и они должны вернуться на Родину. Мы хотим обеспечить эти права мирным путем, и все международные конвенции признают это право", - сказал он. Самир Аббасов также выразил уверенность, что наши соотечественники рано или поздно вернутся на родные земли.

Далее выступила творческая группа документального фильма "Древо поколений", посвященного теме возвращения западных азербайджанцев на родные земли и снятого Общественным объединением "Сеть журналистов Азербайджана".

Сценарист фильма Аяз Мирзаев и продюсер Эльнур Нифталиев выразили благодарность от творческого коллектива за организацию показа фильма.

После показа документального фильма представители Общины Западного Азербайджана в Узбекистане отметили, что азербайджанцы имеют право вернуться на свои исконные земли, и что азербайджанцы создали великое культурное наследие, проживая на этих территориях на протяжении тысячелетий. Представители Общины подчеркнули, что верят в возвращение на родные земли.

Также состоялась встреча с творческим коллективом документального фильма в Союзе журналистов Узбекистана и Национальной ассоциации неправительственных некоммерческих организаций Узбекистана.

Фильм "Древо поколений" снят в рамках документального кинопроекта "Мы хотим вернуться на родину", реализуемого при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики.

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