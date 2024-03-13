Состоялся показ документального фильма о деятельности журнала NARGIS и благотворительного фонда NARGIS (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В киноцентре «Низами» в Баку прошел показ документального фильма, посвященного деятельности журнала NARGIS и благотворительного фонда NARGIS. Гостями вечера стали организации-партнеры NARGIS, меценаты, представители министерств и ведомств, местных и иностранных компаний, деятели культуры, науки и искусства, общественные деятели, журналисты, блогеры и другие.

На протяжении более 11-ти лет журнал NARGIS лет занимает ведущие позиции на азербайджанском рынке. Первый выпуск журнала вышел в свет 13 декабря 2012 года. За это время было охвачено огромное количество событий, проведены интервью с деятелями искусства и культуры, известными дизайнерами и архитекторами, актерами, музыкантами и исполнителями – как отечественными, так и зарубежными.

Наряду с просветительской деятельностью, предоставлением информации о культурном наследии и современных тенденциях, журнал активно участвует в реализации экологических и социальных инициатив. Многочисленные мероприятия и проекты нашли отражение в рассказах и воспоминаниях как действующих, так и бывших сотрудников издательства. Фильм был снят командой VarYox.

Фонд NARGIS был основан в 2012 году главным редактором журнала NARGIS Ульвией Махмуд, начал свою благотворительную деятельность в 2013 году. Главная цель фонда – помощь в первую очередь детям, страдающим от различных заболеваний. Фонд является организатором крупномасштабных благотворительных ярмарок, таких как “Soyuq Əllər, İsti Ürək”, “Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə”, “YayLand Fest”, организуемых в центре столицы. Все средства с ярмарок направляются на лечение и операции детей.

Гостей вечера поприветствовали исполнительный директор журнала Мюжгян Гафарзаде и исполнительный директор фонда Нармин Ибрагимбейли.

«Конечно, невозможно охватить всю проделанную нами работу в одном фильме, – сказала Мюжгян Гафарзаде, – но мы постарались поделиться с вами самыми важными моментами. В каждом из этих проектов – частичка нашей души».

«Фильм, который мы сегодня с вами посмотрим, можно назвать одновременно и закулисьем семьи NARGIS, и отчетом фонда и журнала NARGIS перед общественностью. Но, на мой взгляд, правильнее было бы назвать этот фильм произведением для вдохновения», – сказала Нармин Ибрагимбейли.

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