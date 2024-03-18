Праздничный костер Новруза Узбекистана и Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю Новруз байрамы в Азербайджанском культурном центре (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоялось праздничное мероприятие, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

Среди гостей были сотрудники посольства Азербайджана в Узбекистане, деятели культуры, литературы и образования Узбекистана, представители диаспоры.

Директор АКЦ Самир Аббасов поздравив всех с праздником Новруз, отметил, что включенный в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, как памятник культуры азербайджанского народа данный праздник отличается замечательными традициями и обычаями, отражающими национальные ценности, образ жизни, культуру и искусство на протяжении тысячелетий.

Выступившие исполнительный директор Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан", профессор Эркин Нуриддинов, депутат Олий Маджлиса Узбекистана Гулбахор Саидганиева отметили, что широко отмечаемый в тюркском мире праздник Новруз демонстрирует древнюю историю и богатые традиции обоих народов. Праздник Новруз, воплощающий в себе общую историю, духовные корни, ценности и богатую культуру, также является показателем близости двух народов.

В художественной части детский танцевальный коллектив АКЦ исполнили вокруг праздничного костра азербайджанский народный танец "Яллы". Гостям был продемонстрирован видеоматериал о праздновании праздника Новруз в Азербайджане. С концертной программой выступили Танцевальный ансамбль имени Кайкеб Алиевой при АКЦ, Рано Азизова, Олима Махмудова и Ильхам Абдуллаев.

На мероприятии прозвучали азербайджанские и узбекские песни, которые гости с удовольствием слушали, аплодируя за праздничными столами с национальными блюдами и сладостями.

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