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Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)

Социум Материалы 25 марта 2024 17:05 (UTC +04:00)
Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде открылась книжная выставка "Джафар Джаббарлы – 125", посвященная 125-летия со дня рождения выдающегося драматурга.

На выставке представлены произведения автора и его переводы, а также книги о жизни и творчестве Джафара Джаббарлы на азербайджанском и иностранных языках.

Джафар Джаббарлы – выдающийся драматург, поэт, прозаик, театральный постановщик, переводчик, сценарист, журналист, режиссер, заслуженный деятель искусств, которому принадлежат исключительные заслуги в развитии азербайджанской литературы, культуры и искусства.

Он родился 20 марта 1899 года в селении Хызы. После смерти отца в 1902 году семья трехлетнего Джафара Джаббарлы переехала в Баку. Первоначально он занимался изучением Корана, после чего поступил в школу Бадал-бека, где его обучал отец поэта Микаила Мушфига - Мирза Гадир Исмайылзаде. Позже он продолжил образование в мусульманско-русской школе, где ему преподавали известные литераторы Сулейман Сани Ахундов и Абдулла Шаиг. Затем он поступил в отдел электромеханики Политехнической школы.

В 1920 году он поступил в Бакинский государственный университет на факультет медицины, однако из-за отсутствия интереса к медицине, он вскоре перешел на факультет востоковедения.

Одно из ранних стихотворений 12-летнего мальчика было опубликовано в газете "Хагигат и Афкар" в 1911 году. Рассказы и драмы он написал в 1915–1916 годах. Ранние сатирические стихи и рассказы Джафара направлены против социального неравенства, женского бесправия и отсталости. В числе шедевров драматурга – "Верная Сария, или Смех сквозь слезы", "Увядшие цветы", "Насреддин Шах", "Траблисская война" ("Звезда"), "Покорение Эдирны", "Бакинская война", "Айдын", "Севиль", "Октай Эльоглу", "Алмаз" и другие пьесы.

Джафар Джаббарлы делал и переводы драматических произведений – “Гамлет” и “Отелло” Шекспира, “Разбойники” Шиллера, “Свадьба Фигаро” Бомарше, “Интервенция” Славина, “Страх” Афиногенова на сцене Азербайджанского драматического театра были поставлены именно в его переводах. Он считается основателем школы киносценаристов Азербайджана - по мотивам двух его пьес "Севиль" и "Алмаз" были сняты фильмы в 1929 и 1936 годах, соответственно.

Джафар Джаббарлы умер в возрасте 35 лет от сердечной недостаточности.

В его честь названа киностудия "Азербайджанфильм". Также его имя носят улица и станция метро в Баку, театры и музеи, библиотеки и центры культуры.

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Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)
Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)
Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)
Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)
Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)
Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)
Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)
Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)
Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)
Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)
Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)
Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)
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