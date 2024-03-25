Он прожил всего 35 лет… Памяти основателя школы киносценаристов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде открылась книжная выставка "Джафар Джаббарлы – 125", посвященная 125-летия со дня рождения выдающегося драматурга.

На выставке представлены произведения автора и его переводы, а также книги о жизни и творчестве Джафара Джаббарлы на азербайджанском и иностранных языках.

Джафар Джаббарлы – выдающийся драматург, поэт, прозаик, театральный постановщик, переводчик, сценарист, журналист, режиссер, заслуженный деятель искусств, которому принадлежат исключительные заслуги в развитии азербайджанской литературы, культуры и искусства.

Он родился 20 марта 1899 года в селении Хызы. После смерти отца в 1902 году семья трехлетнего Джафара Джаббарлы переехала в Баку. Первоначально он занимался изучением Корана, после чего поступил в школу Бадал-бека, где его обучал отец поэта Микаила Мушфига - Мирза Гадир Исмайылзаде. Позже он продолжил образование в мусульманско-русской школе, где ему преподавали известные литераторы Сулейман Сани Ахундов и Абдулла Шаиг. Затем он поступил в отдел электромеханики Политехнической школы.

В 1920 году он поступил в Бакинский государственный университет на факультет медицины, однако из-за отсутствия интереса к медицине, он вскоре перешел на факультет востоковедения.

Одно из ранних стихотворений 12-летнего мальчика было опубликовано в газете "Хагигат и Афкар" в 1911 году. Рассказы и драмы он написал в 1915–1916 годах. Ранние сатирические стихи и рассказы Джафара направлены против социального неравенства, женского бесправия и отсталости. В числе шедевров драматурга – "Верная Сария, или Смех сквозь слезы", "Увядшие цветы", "Насреддин Шах", "Траблисская война" ("Звезда"), "Покорение Эдирны", "Бакинская война", "Айдын", "Севиль", "Октай Эльоглу", "Алмаз" и другие пьесы.

Джафар Джаббарлы делал и переводы драматических произведений – “Гамлет” и “Отелло” Шекспира, “Разбойники” Шиллера, “Свадьба Фигаро” Бомарше, “Интервенция” Славина, “Страх” Афиногенова на сцене Азербайджанского драматического театра были поставлены именно в его переводах. Он считается основателем школы киносценаристов Азербайджана - по мотивам двух его пьес "Севиль" и "Алмаз" были сняты фильмы в 1929 и 1936 годах, соответственно.

Джафар Джаббарлы умер в возрасте 35 лет от сердечной недостаточности.

В его честь названа киностудия "Азербайджанфильм". Также его имя носят улица и станция метро в Баку, театры и музеи, библиотеки и центры культуры.

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