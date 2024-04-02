В Баку состоится I Форум издателей, организована выставка-ярмарка "День чтения"

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной научной библиотеке Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) в Баку 26 апреля состоится I Форум издателей Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы.

Форум, организованный Ассоциацией издателей Азербайджана, НАНА, министерством науки и образования, министерством культуры, будет состоять из выставки издательской продукции и стратегий деятельности, а также панелей, обеспечивающих комплексный подход к издательским проблемам.

I Форум издателей Азербайджана будет способствовать своеобразной подотчетности частного издательского сектора страны, развивавшегося в период независимости, формированию предложений по решению общих проблем, обеспечению сети для разработки новых проектов.

Этот проект, в котором на 5 панелях будут представлены в общей сложности 15 докладчиков, а также будут привлечены иностранные специалисты, призван пролить свет на реальные проблемы отечественного издательского сектора, а также воспользоваться международным опытом.

А 27-28 апреля в рамках форума в парке Академии наук будет организована выставка-ярмарка "День чтения". На выставке, в которой примут участие более 40 ведущих издательств и книжных домов страны, а также около 70 писателей и интеллектуалов, будет представлена большая программа, продажа разнообразных книг. На книжном фестивале, где будут действовать различные скидки, также будут организованы презентации, автограф-сессии, концертные программы, вечера поэзии, сказочные часы и мастер-классы для детей с участием известных литераторов.

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