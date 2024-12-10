В Москве прошла VIII церемония награждения премией имени Сергея Вайнштейна (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Общинном центре горских евреев в Сокольниках (ОГЕ) состоялась VIII церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна. На мероприятии собрались почетные гости, представители общественных организаций и еврейских общин, сообщили Trend Life в пресс-службе СТМЭГИ.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечила Московская мужская еврейская капелла под управлением Александра Цалюка, исполнившая традиционные мелодии, включая знаменитую горско-еврейскую песню "Гульбоор". Ведущими церемонии стали журналисты телеканала "Первый еврейский" Владимир Архирейский и Анастасия Воронина.

Церемонию открыл президент Фонда СТМЭГИ Герман Рашбилович Захарьяев, который поблагодарил лауреатов за вклад в развитие горско-еврейской культуры и традиций, отметив: "Не сомневаюсь, что будущее нашего народа будет достойным, в том числе благодаря лауреатам".

В 2023 году церемония не проводилась из-за трагических событий в Израиле, поэтому в 2024 году премии были вручены за два года. Лауреатами премии 2023 года стали:

- Эльдар Гуршумов (Израиль) - за вклад в сохранение культурного наследия горских евреев.

Эльдар Гуршумов - автор множества песен, которые поют горские евреи, живущие в разных странах мира. После репатриации работал в Бар-Иланском университете, где был солистом оркестра и исполнял песни на свои слова и музыку, ездил с гастролями по всему Израилю. С 2003 года возглавляет израильский Союз горско-еврейских писателей, в котором состоит более 100 человек. Не раз помогал выпускать произведения своим коллегам, не имевшим опубликованных книг на джуури, становясь для них редактором, дизайнером и даже графиком.

- Хайям Нисанов (Азербайджан) - за развитие музыкального искусства горских евреев.

Заслуженный артист Азербайджана Хайям Нисанов носит неофициальное звание "Голос горско-еврейского народа". Свой первый альбом выпустил в 16 лет. За плечами музыканта джазово-эстрадный факультет московской спецшколы имени Гнесиных и серьезный академический бэкграунд. В его репертуаре много тонких и лиричных песен, немало и посвящений своему народу. В 2009 году впервые выступил с сольным концертом в Губинском олимпийском комплексе перед многотысячной аудиторией.

- Владимир Шкляр (Израиль) - за популяризацию горско-еврейской культуры.

Владимир Шкляр - в прошлом профессиональный спортсмен, чемпион Израиля по фехтованию, а сегодня - министр посольства Израиля в России по туризму и поэт. На творчество дипломата вдохновил горско-еврейский поселок Красная Слобода, которому в последнее время он посвятил три песни. Писать стихи начал еще в детстве. Тягу к творчеству он не утратил, ни занявшись профессиональным спортом, ни перейдя на дипломатическую службу. Но только с назначением в Москву стал писать профессионально, - его стихи читают на концертах, а песни исполняют известные артисты. На счету Владимира Шкляра - десятки композиций и сборник стихов "40 оттенков любви" (2022).

Премии за 2024 год удостоены:

- Валерий Белгородский (Россия) - за создание академической программы изучения культуры и языка горских евреев.

Валерий Белгородский - доктор социологических наук, профессор, ректор Российского государственного университета им. Косыгина, где - впервые в мировой академической практике - с 2021 года действует магистратура "Язык и культура еврейских диаспор", готовящая специалистов по языку джуури и горско-еврейской культуре.

- Ави Бенеди (Болгария) - за вклад в развитие музыкальной культуры горских евреев.

Ави Бенеди - певец, композитор, мультиинструменталист. Родился в Израиле в семье бухарских евреев, репатриантов из СССР. С четырех лет жил в Австрии, окончил Академию изобразительных искусств в Вене, работал оператором на австрийском ТВ. В 2006 году переехал в Россию, где сочинил несколько песен для Филиппа Киркорова и Жасмин. В настоящее время живет в Болгарии. Ави поет на многих языках, в том числе на джуури. За последние годы написал цикл песен на джуури на слова Любы Юсуфовой.

- Люба Юсуфова (США) - за популяризацию языка джуури и укрепление межкультурных связей.

Люба Юсуфова - на протяжении многих лет один из самых деятельных активистов общины горских евреев Нью-Йорка. Она бессменный организатор общинных мероприятий, в том числе "Дня общины" и фестиваля языка джуури. Ее перу принадлежит множество публикаций о горско-еврейской культуре в печатных и электронных СМИ, а также двух книг, в том числе "От Нью-Йорка до Красной Слободы". Люба - председатель женского объединения HАTIKVA, автор проекта "Культура и наследие горских евреев" ("Тарбут ве морешет еудим a-haрарим"). К числу ее заслуг принадлежит также создание в Нью-Йорке детского танцевального ансамбля "Кавказ".

Премию вручали почетные гости торжественной церемонии: главный раввин России Адольф Соломонович Шаевич, заведующая кафедрой государственно-конфессиональных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы Вероника Кравчук, посол Республики Азербайджан Рахман Мустафаев, посол Государства Израиль Симона Гальперин, президент Региональной общественной организации "Объединение горских евреев" Юрий Юшваев, президент Фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев и вице-президент Фонда Эдуард Захарьяев, посол Государства Бахрейн Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати. На церемонии присутствовали также вице-президент Фонда СТМЭГИ Исай Захарьяев, представители посольства государства Израиль и организации НАТИВ, и.о. президента Российского еврейского конгресса Михаил Бройтман, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов и другие почетные гости.

Все выступающие на церемонии вспоминали Сергея Ивановича Вайнштейна, отметив его огромный, неоценимый вклад в горско-еврейскую культуру. Много теплых слов признательности и благодарности было сказано в адрес учредителей Фонда СТМЭГИ и его президента Германа Рашбиловича Захарьяева - за широкомасштабную деятельность по продвижению социально значимых гуманитарных и благотворительных проектов, направленных на развитие общинной жизни и сохранение многовековых традиций горских евреев. "За масштабную деятельность по развитию и поддержке культурных, молодежных центров, за мероприятия благотворительного Фонда СТМЭГИ, что превращает нас в одну большую семью - огромная благодарность Герману Рашбиловичу", - отметила посол Симона Гальперин.

Песни на джуури в ходе церемонии исполнили Натали Ханукаева, Хайям Нисанов, Ави Бенеди, Алла Исакова. Люба Юсупова не смогла присутствовать на награждении и прислала видеообращение, в котором поблагодарила за столь высокую награду и прочитала стихотворение собственного сочинения на джуури, посвященное шести братьям Захарьяевым, основавшим фонд СТМЭГИ.

В 2015 году президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев принял решение о ежегодном вручении премий за вклад в сохранение и развитие культуры горских евреев. Премия названа именем Сергея Ивановича Вайнштейна, который стоял у истоков благотворительного фонда СТМЭГИ, созданного в 2001 году и до конца жизни занимал должность его исполнительного вице-президента. Премией награждаются общественные, религиозные деятели, мастера культуры и корифеи науки, внесшие значительный вклад в сохранение и популяризацию горско-еврейской культуры и языка джуури как в России, так и за рубежом. Учредитель премии - Международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ.

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