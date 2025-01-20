Ярослав Трифонов представил поэтическую композицию памяти шехидов 20 Января (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Актер театра и кино, актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ярослав Трифонов представил поэтическую композицию на стихотворение Сады Гадирли памяти шехидов 20 Января, сообщает Trend Life.

Напомним, что сегодня - 35-я годовщина трагедии 20 Января. Азербайджанский народ чтит светлую память жертв этой трагедии. В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество. 20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию. В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

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