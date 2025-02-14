История азербайджанского ковроткачества в Эстонии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Hopneri Maja Таллина прошла лекция художника Ровшана Нура об истории азербайджанского ковроткачества, сообщил Trend Life организатор вечера.

"Я с радостью поделился своими знаниями о ремесле, занявшем прочное место в быту азербайджанского народа. Развитие мирового ручного ковроделия во многом обязано азербайджанским школам ковроткачества. Без шедевров азербайджанских ковроделов сложно представить сокровищницу мировой культуры. Азербайджанские ковры выделяются сочным колоритом, построенным на сочетании локальных интенсивных тонов. Орнамент азербайджанских ковров различается в зависимости от вида и места производства", - отметил Ровшан Нур.

Ковроткачество - один из традиционных, старинных видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Ковры и ковровые изделия, произведенные в Азербайджане, неоднократно восхвалялись во многих исторических книгах, классической литературе и фольклоре. Без шедевров азербайджанских ковроделов сложно представить сокровищницу мировой культуры. На сегодня различают семь школ азербайджанского ковроткачества: Бакинская, Губинская, Ширванская, Гянджинская, Газахская, Карабахская и Тебризская. "Традиционное искусство тканья азербайджанских ковров в Азербайджане" входит в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

Старинные азербайджанские ковры хранятся также в Белом Доме, Государственном департаменте США, во многих музеях мира, включая Музей Метрополитен в Нью-Йорке, Музей изящных искусств в Бостоне, Музей искусств в Филадельфии, Лувр в Париже, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Эрмитаж, Ватикан и т.д.

Ровшан Нур (Гулиев) – художник-пейзажист из Баку, выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Азербайджанской государственной академии художеств и Эстонской академии художеств, член Союза художников Азербайджана. На протяжении около 20 лет живет и работает в Эстонии, принимает участие в различных проектах, проводит выставки.

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