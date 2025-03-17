Зарубежные ученые и исследователи посетили монастырский комплекс Худавенг (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Участники проходящей международной научной конференции "Охрана древних поселений человека: угрозы и современные подходы", организованной министерством культуры Азербайджана, посетили монастырь Худавенг в Кяльбаджарском районе, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства. Гости были подробно проинформированы о комплексе памятников.

Монастырский комплекс Худавенг, как древний архитектурный памятник Азербайджана и религиозный храм, относящийся к периоду Кавказской Албании, имеет более чем тысячелетнюю историю. Базилика монастыря была построена в VIII-IX веках, а церковь Арзу-Хатун - в XIII веке.

Было отмечено, что всемирно известный памятник архитектуры Храм Худавенг подвергся вандализму в период армянской оккупации с 1992 по 2020 год. Под видом "реставрации" в монастыре при поддержке армянской церкви и на средства армянского государства проводились незаконные работы. В комплексах Арзу-Хатун, Беюк-Хасан и других зданиях комплекса были сделаны пристройки.

В декабре 2020 года на состоявшейся в Иреване выставке были незаконно экспонированы колокол, каменные надписи, фрески, ковры и другие предметы культурного наследия, принадлежащие Азербайджану, похищенные из монастырского комплекса Худавенг. Украденные армянами эти артефакты позднее выставлялись в нескольких итальянских городах под названием "Фрески в армянских христианских церквях VII-XIII веков".

Напомним, что в рамках международной научно-практической конференции "Охрана древних поселений человека: угрозы и современные подходы", организованной министерством культуры Азербайджана с 14 по 16 марта в Центре Гейдара Алиева, прошли панельные дискуссии на темы "Древние поселения человека: культурное наследие как колыбель человечества", "Древние поселения человека в условиях меняющегося климата и вооруженных конфликтов" и "Древние поселения человека в Азербайджане как часть всемирного наследия". Целью конференции является обсуждение новых идей и решений по охране, популяризации и исследованию древнейших образцов культурного наследия, принятие важных мер по укреплению международного и регионального сотрудничества, разработку новых стратегий защиты культурного наследия и создание механизмов их применения. В мероприятии приняли участие ученые, исследователи, эксперты, а также представители НПО и медиа из ряда стран.

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