Детские книги из Азербайджана вызвали интерес в Италии - Bologna Children’s Book Fair (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан при организационной поддержке министерства культуры представлен на 62-й ежегодной ярмарке детской книги (Bologna Children’s Book Fair, BCBF), которая проходит в Болонье (Италия), объединив издательские дома, авторов и писателей из более чем 150 стран мира, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В выставке принимает участие делегация во главе с заместителем министра культуры Фаридом Джафаровым. Среди писателей и авторов Солмаз Аманова, Бахрам Багирзаде.

На национальном стенде с креативным дизайном представлено более 200 экземпляров книг более чем 160 наименований, напечатанных в таких азербайджанских издательствах, как "Şərq-Qərb", "Libra Kitab", "Qələm", "Everest", "Təhsil, "Aspoliqraf", "Altun Kitab", "Qanun", "Ting", "Oskar", "Zəka Print", "Radius".

Делегация нашей страны приняла участие в ряде мероприятий в рамках выставки. Состоялись рабочие встречи с делегацией Турции, а также с представителями издательств, детских авторов и иллюстраторов, представляющих такие страны, как Чехия, Словения, Швеция, Италия, Польша, Канада, Нидерланды, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере книжного и издательского дела. В связи с праздником Новруз было организовано мероприятие, связанное с презентацией наших национальных традиций, участникам выставки и посетителям была предоставлена обширная информация об истории, культуре, литературе, книжном искусстве Азербайджана. Заместитель министра Фарид Джафаров провел встречу с главой оргкомитета Болонской международной выставки детской книги Эленой Пазоли. На встрече были обсуждены сотрудничество между Болонской книжной выставкой и Бакинской международной книжной выставкой, обмен опытом. На выставке пройдут презентации книг азербайджанских авторов, деловые встречи местных издательств с коллегами из разных стран.

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