Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил первый гол в Серии А (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 33-летний португалец отличился на 50-й минуте. Этот гол стал для него дебютным за «Ювентус» в официальных матчах.

Роналду не мог отличиться в трех первых турах серии А и нанес 28 ударов, прежде чем забить первый гол.

Столько же ударов ему потребовалось в прошлом сезоне, чтобы забить первый мяч в примере.

На 65-й минуте Роналду оформил дубль после передачи хавбека Эмре Джана.

В августе Роналду забил за «Юве» в контрольной игре с молодежкой клуба.



Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.