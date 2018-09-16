Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил первый гол в Серии А (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 33-летний португалец отличился на 50-й минуте. Этот гол стал для него дебютным за «Ювентус» в официальных матчах.
Роналду не мог отличиться в трех первых турах серии А и нанес 28 ударов, прежде чем забить первый гол.
Столько же ударов ему потребовалось в прошлом сезоне, чтобы забить первый мяч в примере.
На 65-й минуте Роналду оформил дубль после передачи хавбека Эмре Джана.
В августе Роналду забил за «Юве» в контрольной игре с молодежкой клуба.
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