"Бавария" потерпела первое поражение в чемпионате Германии по футболу

29 сентября 2018 00:44 (UTC+04:00)

Берлинская "Герта" одержала победу над мюнхенской "Баварией" со счетом 2:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата Германии по футболу, передает ТАСС.

Забитыми мячами отметились Ведад Ибишевич (23-я минута) и Ондрей Дуда (44).

Для "Баварии" это поражение стало первым в текущем сезоне первенства страны, команда из Мюнхена не может победить второй матч чемпионата подряд, в прошлом туре после четырех побед кряду "Бавария" сыграла вничью с "Аугсбургом" - 1:1.

В турнирной таблице лидирует "Бавария" (13 очков), опережая "Герту" по дополнительным показателям.

В следующем туре "Бавария" примет мёнхенгладбахскую "Боруссию", "Герта" в гостях сыграет с "Майнцем". Обе встречи пройдут 6 октября. Кроме того, "Баварии" 2 октября предстоит провести домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского "Аякса".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Манчестер Сити" обыграл "Баварию" в матче Международного кубка чемпионов
Европа 29 июля 08:08
Бэйл отказался переходить из «Реала» в «Баварию»
Спорт 11 июня 02:45
В Баварии при столкновении товарного и пассажирского поездов погибли два человека
Европа 8 мая 03:21
Мадридский "Реал" в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Спорт 2 мая 00:48
"Бавария" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА (ВИДЕО)
Спорт 15 марта 00:49
"Бавария" уволила главного тренера Анчелотти
В мире 28 сентября 2017 18:45
Лента новостей
«Цикл» в представлении Раина Султанова и Исфара Сарабского в рамках Фестиваля Насими
Культура 01:37
В Центре Гейдара Алиева прошел потрясающий вечер духовной музыки с участием всемирно известного Сами Юсуфа (ФОТО)
Азербайджан 01:30
В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими (ФОТО)
Культура 01:24
В рамках фестиваля Насими группа Cosmic Love выступила в Баку с концертной программой (ФОТО)
Общество 01:12
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках Фестиваля Насими приняла участие в открытии выставок (ФОТО)
Общество 00:56
Между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на полях саммита СНГ состоялся разговор
Политика 28 сентября 23:43
Президент Хорватии призвала Трампа к взаимоуважению между странами
Другие страны 28 сентября 23:21
Лавров призвал Совбез ООН поощрять договоренности двух Корей
Россия 28 сентября 22:27
Азербайджанские шахматисты одолели сборную Армении (ФОТО)
Общество 28 сентября 21:55